US-Präsident Donald Trump will sich wegen möglicher Corona-Infektionen während seiner Wahlkampfauftritte rechtlich absichern. Anhänger des Republikaners wurden auf der Website des Trump-Teams aufgefordert, ihren Verzicht auf eine Klage gegen sein Wahlkampfteam zu erklären.

Um sich für Trumps Auftritt kommende Woche in der Stadt Tulsa anzumelden, müssen Nutzer bestätigen, dass sie sich der Ansteckungsgefahr bewusst sind und zusichern, dass sie im Falle einer Infektion keine rechtlichen Schritte gegen Trumps Wahlkampfteam oder dessen Auftragnehmer einleiten. Angaben zu einer Maskenpflicht oder anderen Schutzmaßnahmen bei den Veranstaltungen finden sich auf der Website nicht.

Trump hatte am Mittwoch eine Wiederaufnahme seiner Wahlkampfveranstaltungen nach der monatelangen Unterbrechung wegen der Pandemie angekündigt. Am kommenden Freitag will er zunächst in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma vor seinen Anhängern auftreten.

Nominierung nach Florida verlegt

Trump soll bald bei einem Parteitag in Jacksonville im Bundesstaat Florida offiziell erneut in das Rennen um das Weiße Haus geschickt werden. Die Parteichefin der Republikaner, Ronna McDaniel, gab am Donnerstag bekannt, dass die Stadt als neuer Ort des Nominierungsparteitags ausgewählt worden sei. Die Republikaner hatten nach einem neuen Versammlungsort suchen müssen, weil der zuvor in Charlotte im Bundesstaat North Carolina geplante Parteitag vom dortigen Gouverneur untersagt worden war. Gouverneur Roy Cooper – ein Demokraten – hatte dies mit dem Schutz vor dem Coronavirus begründet. Einen Termin für den Parteitag in Jacksonville nannte McDaniel nicht. Wird der Termin für die Versammlung in Charlotte übernommen, findet der Parteitag vom 24. bis 27. August statt. Die Präsidentschaftswahlen sind am 3. November.