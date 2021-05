Wegen geschlossener Schulen und fehlender Freizeitangebote verbringen Kinder und Jugendliche enorm viel Zeit mit Computerspielen und Sozialen Netzwerken. Experten sind alarmiert.

Sie heißen „Minecraft“, „Grand Theft Auto V“ oder „Fortnite“ – Spiele für Computer oder Konsolen sind beliebt und werden weltweit bis zu 200 Millionen Mal verkauft. Wer damit spielt ist ein Gamer und kann sich online häufig mit anderen Spielern vernetzen. Gaming ist Zeitvertreib und bekämpft Langeweile – es kann aber auch krank machen. Die Corona-Pandemie liefert dafür den Beweis.

Forscher des Deutschen Zentrums für Suchtfragen an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf haben das Spielverhalten von Kindern und Jugendlichen untersucht. Einbezogen in die Studie wurde auch die Nutzung sozialer Medien, also Kurznachrichtendienste wie WhatsApp, Instagram und Threema, aber auch Streaming-Dienste wie YouTube oder TikTok.

700.000 Kinder krankhaft spielsüchtig

Im Auftrag der Krankenkasse DAK verglichen die Wissenschaftler Daten über das Nutzungsverhalten in rund 1200 Familien vom April dieses Jahres mit Daten vom September vorigen Jahres. Sie verfügten damit über Momentaufnahmen aus der Zeit während der Corona-Pandemie und der Zeit davor.

Das Ergebnis ist eindeutig: Im Vergleich zum Herbst 2019 nahmen die Spielzeiten unter dem Corona-Lockdown werktags im Schnitt um 75 Prozent zu. Bei hochgerechnet fast 700.000 Kindern und Jugendlichen ist das Gaming nach wissenschaftlichen Kriterien „riskant“ oder „pathologisch“. „Pathologisch“ wird in diesem Kontext wie folgt definiert: Eine hohe Nutzung von Computerspielen und sozialen Medien über die gesamte Dauer von zwölf Monaten, damit einhergehend die Vernachlässigung von Beziehungen innerhalb der Familie und im Freundeskreis. Bei „riskant“ gelten ähnliche Kriterien, allerdings ohne den zeitlichen Aspekt von zwölf Monaten.

Rainer Thomasius, Ärztlicher Leiter des Zentrums für Suchtfragen, zeigte sich besorgt über die Befunde. Vor dem Corona-Lockdown waren 1,6 Prozent der Mädchen und 3,7 Prozent der Jungen krankhaft spielsüchtig. Bei den Sozialen Medien waren es 2,2 Prozent der Mädchen und vier Prozent der Jungen. Im Schnitt waren die Kinder fast vier Stunden täglich am Computer oder Smartphone.

„Der Realität entfliehen“

Während des Corona-Lockdowns – er betrug zum Zeitpunkt der Untersuchung vier Wochen – stiegen die Nutzungsumfänge von digitalen Spielen und sozialen Medien deutlich an. Kinder und Jugendliche mit „riskanter“ beziehungsweise „pathologischer“ Mediennutzung wiesen gegenüber unauffälligen und bisherigen Nicht-Nutzern besonders hohe Steigerungsraten bei den Nutzungszeiten auf.

Unter Kindern und Jugendlichen, die digitale Spiele und soziale Foren mindestens einmal wöchentlich nutzen, bewegen sich die Zuwächse je nach Gelegenheit und Medium zwischen 29 Prozent und 75 Prozent. Im September 2019 berichteten noch 40 Prozent der Kinder und Jugendlichen über eine tägliche Nutzung digitaler Spiele. Unter dem Lockdown erhöhte sich ihr Anteil auf 54,3 Prozent.

Gaming und soziale Medien werden nach Aussage der Befragten vor allem genutzt, um Langeweile zu bekämpfen oder soziale Kontakte aufrecht zu erhalten. Rund ein Drittel der Jungen und Mädchen will online aber auch der „Realität entfliehen“ oder Stress abbauen. Laut Studie geben 50 Prozent der Eltern an, dass es in ihrer Familie vor und unter Corona keine zeitlichen Regeln für die Mediennutzung gibt.

Zur Sache: