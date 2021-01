Strengere Kontaktregeln und Einschränkungen des Bewegungsradius in Corona-Hotspots: Im Kampf gegen die Pandemie haben Bund und Länder vereinbart, den Lockdown bis Ende Januar zu verlängern und härtere Auflagen zu erlassen. Ob das alles aber so in Rheinland-Pfalz kommt, ist offen.

Zu den Verschärfungen zählt die Möglichkeit der Länder, den Bewohnern von Städten und Kreisen mit mehr als 200 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, den Bewegungsradius einzuschränken. Die Menschen dürfen sich dann nur aus „triftigem Grund“ mehr als 15 Kilometer von ihrer Wohnung entfernen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nannte in einer Pressekonferenz als Beispiele für triftige Gründe den Weg zur Arbeit oder zum Arzt. Die FDP kritisierte die geplante Regel. „Es besteht kein Zusammenhang zwischen Bewegung und Ansteckung“, so Fraktionsvize Michael Theurer. In der Pfalz könnte von dieser Beschränkung zurzeit die Stadt Speyer betroffen sein. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zeigte sich am Abend jedoch skeptisch, ob dies in der Domstadt zielführend wäre. Das werde das Land mit der Speyerer Oberbürgermeisterin besprechen. Die Einschränkung des Bewegungsradius sei eher als Signal an die betroffene Bevölkerung zu verstehen. Die Länder müssen die neuen Auflagen in eigenen Verordnungen regeln.

Noch keine Entscheidung zu den Schulen

Offen ließ Dreyer auch, wie es in Rheinland-Pfalz nach dem 15. Januar in Schulen und Kitas weitergehen wird. In den Schulen gibt es bis zu diesem Tag keinen Präsenzunterricht. Die Kultusminister hatten sich am Montag auf eine stufenweise Rückkehr zum Präsenzunterricht verständigt – abhängig von den Infektionszahlen. Dreyer appellierte erneut an Eltern, ihre Sprösslinge nur „bei dringendem Bedarf“ in die Kita zu schicken.

Verschärft werden sollen nach dem Bund-Länder-Beschluss auch die Kontaktregeln. Private Treffen sollen künftig nur noch mit einer Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört, möglich sein.

Sorge wegen neuer Virusvarianten

„Die Maßnahmen, die wir beschlossen haben, sind einschneidend“, sagte Merkel. „Es ist jetzt keine Zeit für Halbherzigkeit“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Begründet wurde dies auch mit neuen Varianten des Coronavirus. Merkel sprach von einer „neuen und besonderen Lage“. Auch die Ministerpräsidenten zeigten sich besorgt. Für Europa ist derzeit vor allem die zuerst in Großbritannien entdeckte Mutation B.1.1.7 relevant. Sie droht die Pandemie nach Expertenansicht zu verschärfen, weil sie sich wohl noch leichter von Mensch zu Mensch überträgt und somit schneller ausbreitet. In Deutschland wurde die Mutation bisher zwar nur vereinzelt nachgewiesen. Die Dunkelziffer könnte aber hoch sein.

In Deutschland sind innerhalb eines Tages 11.897 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Das hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen mitgeteilt. Nach Angaben des RKI wurden zudem 944 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden gezählt.

