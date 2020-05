In der Corona-Krise wollen Bund und Länder zunächst nur kleine Schritte hin zu einer Lockerung machen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mahnte nach Gesprächen am Donnerstag erneut zur Vorsicht. So stehen mit Blick auf den Sommerurlaub Reisen in Europa derzeit nicht auf der Agenda, sagte sie. Auch die Entscheidung über den Neustart des Profifußballs wurde vertagt.

Ein Beschlusspapier sieht vor:

- Entscheidungen zu weiteren größeren Öffnungsschritten sollen erst am 6. Mai fallen. Derzeit könne man kaum beurteilen, wie sich die bisherigen Lockerungen auf das Infektionsgeschehen auswirkten. Deswegen sollen auch die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Leben fortbestehen.

- Spielplätze sollen unter Hygieneauflagen wieder öffnen. Der Kanzleramtschef und seine Kollegen aus den Ländern sollen für den 6. Mai Vorschläge zur schrittweisen weiteren Öffnung von Schulen, Kinderbetreuungsangeboten und zur schrittweisen Wiederaufnahme des Sportbetriebes erarbeiten.

- Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten können unter Auflagen wieder öffnen.

- Nach den Worten von Merkel soll es wieder gemeinschaftliche Gottesdienste in Deutschland geben. Die Entscheidung darüber liege aber letztlich bei den Ländern.

- In den Kliniken sollen nicht mehr so viele Intensivbetten für schwere Corona-Fälle freigehalten werden. Ein „etwas größerer Teil“ der Kapazitäten soll wieder für planbare Operationen zu nutzen sein.