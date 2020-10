Wer aus innerdeutschen Risikogebieten wie Berlin nach Rheinland-Pfalz oder Schleswig-Holstein reist, muss in Quarantäne. Politiker kritisieren den Flickenteppich der Vorschriften.

Die steigenden Infektionszahlen in Deutschland bereiten den Ländern zum Start der Feriensaison zunehmend Sorgen. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter 2639 neue Corona-Infektionen, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen bekanntgab. Vor allem die Situation in Berlin wird von den Ländern unterschiedlich bewertet. Aufgrund steigender Zahlen in mehreren Bezirken werden diese zum Teil als Risikogebiet bewertet. Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz haben Einreisebeschränkungen festgelegt.

Schleswig-Holstein hat vier Berliner Bezirke als Risikogebiete im Inland ausgewiesen, weil dort die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche über 50 je 100.000 Einwohner liegt: Tempelhof-Schöneberg, Mitte, Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg. Auch Rheinland-Pfalz wertet die Bezirke separat. Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg beziehen sich auf die Infektionszahl des Landes Berlin insgesamt, die unter dem Grenzwert 50 liegt.

Sofort 14 Tage in Quarantäne

Für Urlauber aus Berlin hat das in Schleswig-Holstein zur Folge, dass sie sich sofort 14 Tage in Quarantäne begeben oder zwei negative Corona-Tests vorweisen müssen. Einer der beiden Tests darf frühestens fünf Tage nach der Einreise gemacht werden. Erst wenn die negativen Ergebnisse für beide Tests vorliegen, darf die Quarantäne verlassen werden. In Rheinland-Pfalz müssen Reisende aus Risikogebieten in Quarantäne, es gibt aber auch Ausnahmen, wie es im Gesundheitsministerium heißt.

Rheinland-Pfalz will sich aber dafür einsetzen, dass es zu einer bundeseinheitlichen Regelung kommt. „Es ist den Menschen nur schwer vermittelbar, dass sie zuerst die Quarantäneregeln aller Länder studieren, bevor sie zum Beispiel die Weihnachtsfeiertage mit ihrer Familie planen können“, sagten Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Dienstag. Darüber hinaus sollen ab 10. Oktober Falschangaben in Kontaktlisten mit einem Bußgeld von 150 Euro bestraft werden.

Nebeneinander verschiedene Vorschriften

Mit Unverständnis reagierten Politiker verschiedener Parteien auf die in manchen Bundesländern eingeführten Quarantäne-Vorschriften für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten. „Reisebeschränkungen im Inland sind das falsche Signal und nicht hilfreich“, sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) dem „Spiegel“. Politiker von CDU und SPD monierten, das Nebeneinander verschiedener Vorschriften schaffe einen verwirrenden Flickenteppich.

Sperrstunde in Frankfurt

Das Land Baden-Württemberg hat aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen am Dienstag die Pandemiestufe 2 ausgerufen. Damit verbunden seien verstärkte Appelle an die Bevölkerung, die Hygieneregeln zu befolgen, sowie schärfere Kontrollen ihrer Einhaltung, sagte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). In Frankfurt hat der Verwaltungsstab der Stadt beschlossen, voraussichtlich von Freitag an für Gaststätten eine Sperrstunde von 22 bis 6 Uhr einzuführen. Auf Plätzen, Straßen und Grünflächen werde Alkoholkonsum verboten, in Einkaufspassagen und großen Einkaufsstraßen eine Maskenpflicht eingeführt, sagte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am Dienstag.