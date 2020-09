Die deutsche Warn-App fürs Smartphone wird um neue Funktionen ergänzt. Dann soll sie mit bestimmten anderen nationalen Programmen kommunizieren können. Virologe Drosten warnt: Die Pandemie geht erst jetzt richtig los.

Wie die Hersteller der deutschen Corona-Warn-App, SAP und Deutsche Telekom, am Mittwoch in Berlin ankündigten, wird die App künftig auch Krankheitssymptome abfragen. Die Eingabe sei freiwillig. Diese Daten würden auch nicht geteilt, sondern nur lokal auf dem Smartphone abgespeichert, hieß es. Die Angabe der Symptome helfe bei der Einschätzung, wie kritisch eine Risikobegegnung gewesen sei.

Regierung ruft zu stärkerer Nutzung der App auf

Die Bundesregierung rief alle Bürger dazu auf, wegen steigender Infektionsrisiken im nahen Herbst und Winter die neue Corona-Warn-App stärker einzusetzen.

Telekom-Chef Tim Höttges kündigte zudem eine europäische Erweiterung der App an. „Wir werden in der kommenden Woche die App übergeben, die dann bis zum Oktober in Europa ausgerollt wird.“ Zusätzlich zu Deutschland seien in der ersten Phase zehn weitere Länder dabei: Österreich, Tschechien, Dänemark, Estland, Irland, Italien, Lettland, Niederlande, Polen und Spanien. In diesen Ländern kommuniziere die App des Bundes auch mit den jeweiligen nationalen Warn-Apps.

Vorerst keine weiteren Lockerungen

Die Corona-Warn-App kann messen, ob sich Handynutzer über eine längere Zeit näher als zwei Meter gekommen sind. Ist ein Nutzer positiv getestet worden und hat dies in der App geteilt, meldet sie anderen Anwendern, dass sie sich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten haben. Dann kann man sich auf Kassenkosten testen lassen.

Vor Beratungen von Bund und Ländern in der kommenden Woche unterstrich Kanzleramtschef Helge Braun (CDU), dass Lockerungen von Schutzmaßnahmen derzeit nicht angebracht seien. Er verwies auf eine zunehmende Tendenz der Corona-Infektionszahlen. Zugleich gebe es weniger Landkreise ohne Fälle und mehr sogenannte Hotspots mit größeren Ausbrüchen.

Drosten: Sind nicht ausreichend gewappnet

Der Berliner Virologe Christian Drosten sieht Deutschland in der Corona-Pandemie noch nicht ausreichend für die kommende Zeit gewappnet. „Wir müssen, um die Situation in den kommenden Monaten zu beherrschen, Dinge ändern“, sagte er im Vorfeld der im Oktober anstehenden Gesundheitskonferenz World Health Summit in Berlin. „Die Pandemie wird jetzt erst richtig losgehen. Auch bei uns.“

Drosten betonte: „Es werden schon Festtagsreden auf den deutschen Erfolg gehalten, aber man macht sich nicht ganz klar, woher er kam.“ Der Erfolg gehe wohl schlichtweg darauf zurück, dass Deutschland im Frühjahr ungefähr vier Wochen früher reagiert habe als andere Länder. „Wir haben mit genau den gleichen Mitteln reagiert wie andere. Wir haben nichts besonders gut gemacht. Wir haben es nur früher gemacht“, erklärte der Leiter des Instituts für Virologie der Berliner Charité.