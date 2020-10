In seiner Zeit als Vorsitzender der britischen Arbeiterpartei war Jeremy Corbyn immer wieder mit Vorwürfen konfrontiert, er ignoriere dort antisemitische Tendenzen. Eine unabhängige Kommission hat nun diesen Befund bestätigt.

Die britische Labour-Partei hat die Mitgliedschaft ihres ehemaligen Parteichefs Jeremy Corbyn am Donnerstag nach Antisemitismus-Vorwürfen suspendiert. Zuvor waren die Ergebnisse eines entsprechenden Untersuchungsberichts bekanntgegeben worden.

Es habe Schikanen und Diskriminierungen gegeben, teilte die britische Kommission für Gleichheit und Menschenrechte (EHRC) mit. Sie befand, dass es ein „ernstes Versagen in der Labour-Führerschaft gegeben hat, Antisemitismus anzugehen, und einen inadäquaten Prozess, um mit Antisemitismus-Beschwerden umzugehen“.

Die Ängste nahmen zu

Die britische Arbeiterpartei galt einst wegen ihrer Unterstützung von Minderheiten als die politische Heimat der britischen Juden und hatte mit Ed Miliband (2010 bis 2015) auch einen jüdischen Vorsitzenden. Doch als Jeremy Corbyn dann zum Labour-Chef wurde und die Partei scharf nach links rückte, begannen die Ängste innerhalb der jüdischen Gemeinde in Großbritannien zuzunehmen.

Judenfeindliche Vorfälle oder antisemitische Äußerungen von Partei-Aktivisten häuften sich. Prominentestes Beispiel war Londons Ex-Bürgermeister Ken Livingstone, der wiederholt von einer Kollaboration zwischen Nazis und Zionisten schwadroniert hatte. Ein offener Brief der jüdischen Gemeinde vom Frühjahr 2018 klagte Corbyn an, mit islamistischen Terror-Organisationen, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen, gut Freund zu sein. Corbyn umgebe sich, so der Brief, mit Menschen, die unverfrorene antisemitische Ansichten hätten – und behaupte dann, nichts davon zu wissen.