Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Millionen US-Bürger nutzten bei der Wahl einen Computer für ihre Stimmabgabe. Die gebürtige Pfälzerin Dorothee Martin hat als Mitglied des OSZE-Beobachterteams den digitalen Urnengang verfolgt.

Als eine der 102 Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hielt sich Dorothee Martin bei der US-Wahl in Wahllokalen mit einem rein digitalen System zur Stimmabgabe auf. Die Hamburger SPD-Bundestagsabgeordnete, die in Kaiserslautern aufwuchs, wünscht sich eine Diskussion in Deutschland über den elektronischen Urnengang.