Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Jahren wird über „Clankriminalität“ debattiert. Ein schillernder Begriff, aber was steckt eigentlich dahinter? Der Politikwissenschaftler Mahmoud Jaraba hat sich genauer mit den Strukturen arabisch-türkischer Großfamilien befasst.

Die Clans haben es längst in die Popkultur geschafft. In „4 Blocks“ wurde die Geschichte der fiktiven Hamady-Brüder in Berlin-Neukölln erzählt, die mit illegalen