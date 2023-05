Erstmals in ihrer Geschichte will die IG Metall eine Frau an ihre Spitze wählen. Ins Führungsgremium der Gewerkschaft soll auch ein Saarpfälzer rücken.

Der Vorstand der größten Einzelgewerkschaft Deutschlands hat die bisherige Vize Christiane Benner für die Funktion der Ersten Vorsitzenden vorgeschlagen. Das teilte die IG Metall am Dienstag mit. Jörg Hofmann, der beim Gewerkschaftstag im Oktober altersbedingt aus dem Amt des Ersten Vorsitzenden ausscheiden wird, sagte: „Dieser Personalvorschlag verspricht trotz großer personeller Veränderungen Kontinuität.“

Die in Aachen geborene und im südhessischen Bensheim aufgewachsene Christiane Benner gehört schon seit 2011 als geschäftsführendes Mitglied dem IG-Metall-Vorstand an. Seit 2015 ist sie Zweite Vorsitzende der Gewerkschaft, die einen Frauenanteil von rund 20 Prozent hat. Zu den Aufgaben der studierten Soziologin gehörte bislang die Mobilisierung neuer Beschäftigtengruppen wie Angestellter, Werkstudenten oder scheinselbstständige „Click-Worker“, die sich im Internet um Aufträge bewerben. Auch für die Belange der Frauen setzte sich die 55-Jährige ein. Benner ist verheiratet und SPD-Mitglied.

Benner für höheren Spitzensteuersatz

Ursprünglich hatte Jörg Hofmann für eine gleichberechtigte Doppelspitze aus Benner und dem Stuttgarter Bezirkschef Roman Zitzelsberger geworben. Mit diesem Plan war er jedoch in den Gremien gescheitert. Der Tarifexperte Zitzelsberger verzichtete auf die Vize-Kandidatur und nannte dafür gesundheitliche Gründe.

Benner kündigte Druck auf die Bundesregierung für mehr Sozialpolitik an. Konkret will sie für eine Anhebung des Spitzensteuersatzes, die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und höhere Erbschaftssteuern eintreten, wie sie der „Süddeutschen Zeitung“ sagte.

Ralf Reinstädtler für Vorstand nominiert

Neben Jörg Hofmann werden drei weitere geschäftsführende Vorstandsmitglieder nicht mehr zur Wahl antreten. Für die Position des Zweiten Vorsitzenden wurde der bisherige Hauptkassierer Jürgen Kerner nominiert. Neu in den künftig nur noch fünfköpfigen geschäftsführenden Vorstand aufrücken soll Ralf Reinstädtler. Er ist seit 2016 Erster Bevollmächtigter der Geschäftsstelle Homburg-Saarpfalz. Reinstädtler ist 56 Jahre alt./rjs Kommentar