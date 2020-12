Von Dorothee Wüst

Gedanken zu Weihnachten: Das Heil dieser Nacht liegt in der Gebrochenheit und Bedürftigkeit dieser Nacht. Die eben nicht außergewöhnlich ist, sondern Alltag.

„Stille Nacht, heilige Nacht“. In diesem Jahr bekommt das alte Weihnachtslied eine völlig neue Bedeutung. Über die Feiertage wird es in vielen Häusern deutlich stiller sein als sonst. Die üblichen Weihnachts-Wanderbewegungen quer durch die Republik bleiben weitgehend aus. Oma sitzt nicht mit am Tisch, sondern vor dem Fernseher. „Frohe Weihnachten“ rufen wir in unsere Smartphones.

Die Abstandsschere im Kopf

Dieses Jahr beutelt uns heftig. Es nimmt uns so viele Sicherheiten, stellt so viele Gewohnheiten in Frage. Vielen zieht es den Boden unter den Füßen weg, viele leben mit Angst, uns allen verlangt es eine Menge Geduld und Durchhaltevermögen ab. Längst haben wir die Abstands-Schere im Kopf, weil Nähe gefährlich ist. Aber von Nähe leben wir. Auch und gerade an Weihnachten. Gott kommt uns nahe. In einem Kind. In jener Nacht in Bethlehem. In jener stillen und heiligen Nacht.

„Alles schläft, einsam wacht nur das traute, hochheilige Paar.“ Und der Knabe im lockigen Haar. So will es das Lied. Die Realität stelle ich mir anders vor. Ein erschöpftes Elternpaar nach harter Reise, anstrengender Herbergssuche und schmerzhafter Geburt, das sich nach Schlaf, nach Ruhe und Frieden sehnt. Und ein Säugling in einer Futterkrippe. Er schreit und trinkt und schläft sich seinen Weg ins Leben.

Und gerade darin liegt für mich das Heil jener Nacht. Nicht in einem Postkartenidyll von einer perfekten Familie. Sondern in der Gebrochenheit und Bedürftigkeit dieser Nacht. Die eben nicht außergewöhnlich ist, sondern Alltag. Unser Alltag. Der ist selten perfekt. Auch und gerade an Weihnachten nicht. Und dafür braucht es noch nicht einmal Corona.

Sehnsucht nach Frieden und Heil

Menschen am Rande ihrer Kraft, Menschen mit einer Sehnsucht nach Frieden, Menschen auf der Suche nach Heil. Und Nähe. Gottes Nähe. Und sie finden, was sie suchen. An einem Ort, an dem sie nicht damit rechnen. In einem Moment, den sie nicht kommen sehen. Mitten in der Normalität wird es Weihnachten. In einem außergewöhnlich gewöhnlichen Kind kommt Gott uns nah, teilt unser Leben, stiftet Nähe, schafft einen Raum der Liebe. Unter allen Umständen. Auch unter den widrigsten.

Dem Kind in der Krippe begegnen

Die Hirten damals, die haben das begriffen. In jenem schmuddeligen Stall bei Ochs und Esel. Viel widriger geht es ja gar nicht. Viele andere nach ihnen haben es begriffen. Weil sie an Weihnachten die Schattenseiten des Lebens nicht ausgeblendet, sondern bewusst in Gottes Hand gelegt haben. Und wir können es begreifen, wenn wir gerade an diesem Weihnachtsfest voller Widrigkeiten Gott eine Chance geben, uns in einer Weise nah zu kommen, die nichts damit zu tun hat, ob man im selben Raum ist oder nicht. Der Raum der Liebe ist so viel größer als ein Stall, ein Haus, eine Kirche. Man betritt ihn nicht mit den Füßen, sondern mit dem Herzen.

Weihnachten tilgt nicht alle Ängste und Nöte. Aber wer dem Kind in der Krippe begegnet, geht anders mit ihnen um. Das macht die Liebe. Die macht widerstandsfähig, hat langen Atem, gibt die Hoffnung nicht preis. So bahnt sie sich ihren Weg zu den Menschen. Und macht uns zu Menschen. Auch und gerade unter Corona-Umständen. Das ist die Botschaft jener stillen Nacht. In der Liebe wird sie zur heiligen Nacht: „Durch der Engel Halleluja tönt es laut von fern und nah: Christ der Retter ist da!“

Unsere Gastautorin

Dorothee Wüst aus Kaiserslautern ist Oberkirchenrätin der Evangelischen Kirche der Pfalz und ab März Kirchenpräsidentin.