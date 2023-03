Zum Klimagipfel in Glasgow sendet Peking gemischte Signale: Es wird wohl eher schlechter, bevor es igendwann vielleicht besser wird. Das hat viel mit der Haltung der Chinesen beim Thema Kohle zu tun.

Wie holperig Chinas Weg zur Klimaneutralität ist, belegt eine Anekdote: Ende August trommelte Vize-Premier Han Zheng sämtliche Chefs der Provinzregierungen zusammen, um sie zu ermahnen, den Bau von Kohlekraftwerken endlich einzudämmen. Kaum einen Monat später, als sich das Land inmitten der schwersten Energiekrise seit über einem Jahrzehnt befand, befahl er das genaue Gegenteil: Die Leiter der staatlichen Energieunternehmen sollten die „Kohlevorräte mit allen erforderlichen Mitteln“ erhöhen.

Zum UN-Klimagipfel in Glasgow sendet die Volksrepublik also gemischte Signale aus. Dabei steht zumindest eins fest: Eine Lösung der globalen Klimakrise kann nur mit China erreicht werden. Das Reich der Mitte ist schließlich der mit Abstand größte Klimasünder weltweit. Mit Stand 2019 stößt das Land 27 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre – mehr als sämtliche restlichen Industrienationen zusammen. Vor allem setzt die Wirtschaft Chinas nach wie vor auf Kohle – weit über 50 Prozent

Rieisge Investitionen in Energiewende

Doch gleichzeitig hat kein Staat der Welt in den letzten Jahren mehr Fortschritte in den Bereichen erneuerbarer Energien erzielt. Peking investiert riesige Summen in die Energiewende – von Solarzellen bis hin zu Windturbinen . Und auch das Ende von Verbrennungsmotoren auf chinesischen Straßen ist bereits politisch beschlossen.

Das Umdenken hat vor allem mit Staatschef Xi Jinping zu tun, der im vergangenen Jahr gleich vier klimapolitische Durchbrüche verkündet hat. Im September 2020 versprach Xi Schadstoffneutralität bis 2030 und einen Höhepunkt der CO 2 -Ausstöße bis 2030. Dieses Jahr hat er zudem einen nationalen Emissionsmarkt eingeführt und zuletzt zugesagt, keine Kohlekraftwerke mehr im Ausland zu errichten.

Unter strahlend blauem Himmel

Wer das neue Umweltbewusstsein Chinas bestaunen will, muss das ehemalige Industriegelände „Shougang Park“ im Westen Pekings besuchen. Wo einst einer der ältesten Stahlhochöfen des Landes ein halbes Jahrhundert Kohlenstoff in die Luft gepumpt hat, vergnügen sich nun junge Familien unter strahlend blauem Himmel. Auf den verkehrsberuhigten Straßen kurven elektrisch betriebene Busse entlang der stillgelegten Industrielandschaft.

Zu Beginn der vergangenen Woche legte nun Chinas Staatsführung erstmals ein umfassendes Klimapapier vor. Darin lässt sich zumindest erahnen, wie das Land Schadstoffneutralität erreichen will. So sollen bis 2060 mindesten vier Fünftel des gesamten Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen stammen, und der Ölverbrauch soll bis spätestens 2030 seinen Höhepunkt erreicht haben. Das Dokument beschreibt zwar nur den Anfang eines langwierigen Prozesses. Für die chinesische Bürokratie ist es jedoch wichtig, endlich ein Planungsdokument zu haben, das den Prozess koordiniert und die Kräfte der einzelnen Akteure bündelt.

Dreckige Diesel-Generatoren

Doch kurzfristig ist China sehr wohl bereit, wieder in alte Muster zu verfallen. In den kommenden Monaten wird China erneut seine Kohlekraftwerke in der Inneren Mongolei und Shanxi ankurbeln, während die Firmen dreckige Diesel-Generatoren für ihre Fabriken bereithalten. Es wird also erst einmal schlechter, bevor es besser wird.