Bei der Erstürmung des US-Kapitols musste sich Jamie Raskin vor radikalen Trump-Anhängern verstecken. Gerade erst hatte er einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Nun ist der 58-Jährige Wortführer der Anklage gegen den Ex-Präsidenten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jamie Raskin im Kongress im Rampenlicht steht. Für Aufsehen sorgte er bereits, als er beantragte, Ärzte darüber befinden zu lassen, ob Präsident Donald Trump noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte sei.

Seit Dienstag steht Raskin erneut im Rampenlicht, für eine Woche, vielleicht auch für zwei oder drei Wochen, je nachdem, wie lange die Impeachment-Verhandlung dauert. Von Hause aus Verfassungsrechtler, ist er Chefkläger im Prozess gegen Trump, beauftragt von Nancy Pelosi, der Chefin des Repräsentantenhauses. Er habe sich darauf eingelassen, weil es ohnehin keinen Zweck habe, Pelosi einen Wunsch abzuschlagen, gab er neulich mit ironischer Note bei CNN zum Besten. Wenn diese energische Frau etwas durchsetzen wolle, dann setze sie es auch durch. Ernster im Ton fügte Raskin hinzu, dass er seine demokratische Pflicht zu erfüllen habe. Gerade jetzt, in für ihn persönlich so schwierigen Zeiten. „Ich werde am Ende des Jahres 2020 nicht meinen Sohn verloren haben, um im Jahr 2021 mein Land und meine Republik zu verlieren. Das wird nicht passieren.“

Am 5. Januar wurde sein Sohn bestattet

Tommy Raskin, der Sohn, hat sich am Silvestertag das Leben genommen. Der 25-Jährige Tierrechtsaktivist, der wegen der Pandemie vorübergehend bei seinen Eltern wohnte, litt an Depressionen. „Bitte verzeiht mir, die Krankheit hat heute gewonnen“,

schrieb er in einem Abschiedsbrief. „Passt aufeinander auf und kümmert euch um die Tiere und die Armen der Welt.“

Am 5. Januar wurde Tommy bestattet. Die Jüngere von Raskins zwei Töchtern, Tabitha, bat ihren Vater, am nächsten Tag auf den Auftritt im Kongress zu verzichten, im Kapitol, wo der Wahlsieg Joe Bidens endgültig bestätigt werden sollte. Worauf er erwiderte, an einem symbolisch so wichtigen Tag könne er unmöglich fehlen. Ob sie nicht mitkommen wolle?

Tochter musste sich in Büro verstecken

Tabitha Raskin, 23, saß dann neben Hank, dem Mann ihrer Schwester, auf der Zuschauertribüne. Im Saal hielt ihr Vater eine eindrückliche Rede. Abraham Lincoln zitierend, erinnerte er seine Kollegen daran, dass sie nach dem Willen des Volkes zu handeln und das Wahlergebnis zu zertifizieren hätten, statt sich den Befehlen eines einzelnen Mannes zu beugen. Kurz darauf schlugen Anhänger Trumps im Kellergeschoss des Parlaments das erste Fenster ein. Was dann geschah, hat Jamie Raskin seither in vielen Interviews erzählt.

Während Polizisten ihn wie auch die anderen Volksvertreter durch ein Labyrinth von Korridoren und Treppen in einen sicheren Raum brachten, mussten sich Tabitha und Hank in einem Büro verstecken, gemeinsam mit Julie Tagen, Raskins engster Mitarbeiterin. Sie verbarrikadierten die Tür, während draußen die Aufrührer wüteten, und krochen unter einen Tisch. Julie Tagen soll, so berichtet es das Magazin „The Atlantic“, mit einer Eisenstange, wie man sie benutzt, um das Feuer im Kamin zu schüren, hinter der Tür gestanden haben.

Als die Demokraten beschlossen, wegen Anstiftung zum Aufstand auf die Amtsenthebung Trumps zu drängen, entwarf Raskin die Klageschrift. Ein Fachmann, der schon Verfassungsrecht lehrte, als im Weißen Haus noch George Bush senior residierte. 1990 bekam der Harvard-Absolvent eine Stelle an der American University in Washington, wo er 26 Jahre unterrichtete. Seit 2017 vertritt er den achten Kongresswahlbezirk Marylands im Repräsentantenhaus, wohlhabende Vorstädte nördlich von Washington, in denen die Demokratische Partei jede Wahl unangefochten gewinnt. Er wolle, begründete er einst seine Bewerbung, zwar nicht im politischen, wohl aber im moralischen Zentrum stehen.