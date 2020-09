Die EU-Kommission sieht in einer Reihe von Mitgliedstaaten Probleme bei der Rechtsstaatlichkeit – besonders bei Ungarn fiel die erste derartige Überprüfung höchst kritisch aus. Die EU-Staaten billigten derweil einen deutschen Vorschlag für Finanzsanktionen bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit.

Die Regierungen in Budapest und Warschau stehen seit Jahren wegen Einschränkungen bei der Unabhängigkeit der Justiz am Pranger der EU. Gegen beide Länder laufen Strafverfahren, die bis zum Entzug von Stimmrechten in der EU führen könnten. Die Mitgliedstaaten schreckten aber bisher vor einer solch weitreichenden Sanktion zurück.

Der am Mittwoch vorgestellte EU-Rechtsstaatsbericht stellt Polen und Ungarn in puncto Rechtsstaatlichkeit kein gutes Zeugnis aus. Insbesondere Ungarn erhält auch in den Bereichen Korruptionsbekämpfung, Pressefreiheit und institutionelle Gewaltenteilung schlechte Noten. Auch steuere die Politik die Berichterstattung über regierungsfreundliche Medien.

Budapest findet es „absurd“

Die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban wies den Bericht als „absurd“ zurück. Das Dokument könne „nicht als Grundlage für eine weitere Diskussion über Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union dienen“.

Eine negative Bewertung in mehrfacher Hinsicht erhielt auch Bulgarien, wo seit Monaten regelmäßig Tausende Menschen gegen Korruption und die Regierung protestieren. Das öffentliche Vertrauen in die Institutionen des Landes ist laut EU-Kommission „sehr gering“. Ähnlich fiel das Urteil in diesem Bereich für Rumänien, Kroatien und die Slowakei aus.

Kritik auch an Deutschland

Im Falle Deutschlands verweist die Kommission kritisch auf die laufende Diskussion, ob Justizminister in Bund und Ländern gegenüber Staatsanwälten weisungsbefugt sein sollten. Brüssel sieht aber generell genügend rechtliche Garantien, „um das Risiko eines Missbrauchs des Weisungsrechts zu mindern“.

Unterdessen billigten die EU-Staaten einen deutschen Vorschlag für Finanzsanktionen bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit. Der Plan, EU-Gelder zu kürzen oder zu streichen, wenn Rechtsstaatsverstöße europäische Finanzen betreffen, erhielt bei einem Treffen von Vertretern der 27 Mitgliedstaaten in Brüssel knapp die nötige Mehrheit.

Stimmen gegen den deutschen Vorschlag

Manchen Ländern (Niederlande, Belgien, Dänemark, Schweden, Finnland ) ging der deutsche Vorschlag nicht weit genug; sie stimmten dagegen. Tatsächlich hatte die deutsche Ratspräsidentschaft die Pläne der Kommission deutlich entschärft. Die Hürden für Mittelkürzungen wären nun bedeutend höher. „Ich kann mit diesem Vorschlag leben“, sagte Kommissionsvize Jourova dazu.