Rachida Dati gilt als eine der schillerndsten Politikerinnen Frankreichs. Nun will sie Bürgermeisterin von Paris werden – trotz eines anstehenden Prozesses wegen Korruption.

Rachida Dati hatte schon viele Missionen, in den vergangenen Wochen kam eine neue dazu: Sie entdeckte die Abgründe von Paris, die verborgenen Seiten der Stadt. Mal streifte die Politikerin frühmorgens eine gelb-grüne Montur über und begleitete die Müllabfuhr. „Mit mir wird die Stadt wieder sauber und ruhig“, sagte sie in eine Kamera.

Ein anderes Mal suchte sie Obdachlose unter Brücken auf. „Sie arbeiten in einer Kinderkrippe und schlafen in einem Zelt?“, fragte Dati fassungslos eine Frau, die sich unter einer riesigen Winterjacke verbarg. Sie und alle Umstehenden sollten ihren Mitarbeitern ihre Kontaktdaten geben, bestimmte Dati. Da lasse sich doch eine Lösung finden. Die Szene stellte sie ebenfalls online.

Konservative mit Chancen

Zupackend, menschlich, unkonventionell – das ist das Bild, das die 60-Jährige mit diesen Videos von sich vermitteln will. Zum dritten Mal tritt die Konservative bei den anstehenden Kommunalwahlen an, um Pariser Bürgermeisterin zu werden. Bei der letzten Wahl 2020 unterlag sie der Sozialistin Anne Hidalgo, die nicht mehr kandidiert. In Umfragen liegt Dati derzeit knapp hinter dem diskret auftretenden sozialistischen Bewerber Emmanuel Grégoire.

Paris wählt seit 25 Jahren links, doch die Konservative bleibt chancenreich. Ob es für sie reicht, hängt stark davon ab, wie der Kandidat der Regierungspartei Renaissance, Pierre-Yves Bournazel, und die Ultrarechte Sarah Knafo abschneiden. Denn alle Bewerber, die in der ersten Runde an diesem Sonntag mehr als zehn Prozent der Stimmen erhalten, ziehen in die zweite am 22. März ein.

Dati schon lange im Stadtrat

Sollte dies Bournazel und Knafo gelingen, ohne sich infolge einer Einigung mit Dati zurückzuziehen, könnte es eng für sie werden. Um ihre Chancen zu steigern, war sie bis vor kurzem auch Kulturministerin – Präsident Emmanuel Macron holte sie in die Regierung, um diese mit einem prominenten Gesicht zu schmücken.

Im Stadtrat tritt Dati seit Jahren als ärgste Gegenspielerin von Bürgermeisterin Hidalgo auf, kritisierte stets deren Politik der konsequenten Verkehrsberuhigung, die Sperrung von Straßen, den massiven Ausbau von Radwegen. Vergleichsweise schleppend geht dieser im siebten Arrondissement voran, dessen Stadtteilbürgermeisterin Dati seit 2008 ist. Dort gibt es auch besonders wenige Sozialwohnungen. Kritiker bezeichnen ihre Wahlkampfvideos im Gespräch mit Obdachlosen deshalb als zynisch.

Dati kommt aus ärmlichen Verhältnissen

Sie gehört zu den schillerndsten, aber auch umstrittensten Persönlichkeiten der französischen Politik – verhasst von den einen wegen ihrer harschen Art gegenüber politischen Gegnern, dem Hang zum Luxus. Verehrt von den anderen aufgrund ihrer Energie und ihrer Aufstiegsgeschichte. Denn ursprünglich stammt Dati aus bescheidenen Verhältnissen.

Die Tochter eines marokkanischen Maurers und einer algerischen Hausfrau wuchs mit zehn Geschwistern im Städtchen Chalon-sur-Saône im Burgund auf. Noch während ihres Jura-Studiums kämpfte sie sich hartnäckig in die Nähe mehrerer Spitzenpolitiker, darunter Nicolas Sarkozy, der sie 2007 zur Justizministerin machte.

Vorwürfe der Korruption

Ab 2009 war Dati EU-Parlamentarierin und blamierte sich, als sie einer Freundin am Telefon sagte, sie „langweile sich dort zu Tode“ – und dabei noch das Mikrofon eines Fernsehsenders trug, der die Aufnahme veröffentlichte. Deutlich schwerer wiegen allerdings die Korruptionsvorwürfe.

Im kommenden September steht ein Prozess an, weil die Politikerin zwischen 2010 und 2012 Honorarzahlungen in Höhe von insgesamt 900.000 Euro von einer Filiale von Renault-Nissan erhielt. Unklar ist, welche Aufgaben Dati konkret tätigte. Vorgeworfen wird ihr illegale Lobbyarbeit als Abgeordnete im EU-Parlament.

Außerdem sprach sie sich dort mehrmals im Sinne der Gas-Industrie aus, während zwei Überweisungen in Höhe von jeweils 149.500 Euro des französischen Energiekonzerns GDF Suez (heute Engie) entdeckt wurden, welche sie über ihre Anwaltskanzlei erhielt. Sie gab sie nicht an und leugnet sie weiter. Als der Journalist Patrick Cohen Dati vor wenigen Monaten auf ihre Justizprobleme ansprach, bestritt sie jegliches Fehlverhalten.