Es ist keine Überraschung, dass Merz der Favorit des CDU-Nachwuchses ist. Mit einem bestimmten Schachzug könnte sich Laschet aber beliebt machen.

Es war vorhersehbar, dass Friedrich Merz bei der Abstimmung der Jungen Union (JU) über den Parteivorsitz als Sieger durchs Ziel gehen würde. Für seinen Konkurrenten Armin Laschet ist das Ergebnis dennoch eine Bürde, weil er sogar deutlich weniger Stimmen erhielt als Norbert Röttgen. Dem Außenpolitiker wird keine Chance auf den Parteivorsitz zugebilligt.

Eine weitere Bürde ist für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, dass er in den Umfragen anhaltend schlecht abschneidet. Das lässt Parteitagsdelegierte an ihm zweifeln, die ihn eigentlich favorisieren. Es ist daher kein Wunder, dass immer mehr Christdemokraten darauf drängen, dass Jens Spahn, der als Laschets Vize antritt, für den Vorsitz ins Rennen geht. Das erklärt übrigens auch, warum Merz so schroff und nervös auf die Parteitagsverschiebung reagiert hat. Spahn wäre gefährlich für Merz.

Laschet müsste beiseite treten

Der Gesundheitsminister gilt bei Konservativen und Wirtschaftsnahen als beliebt. Gerade in der Jungen Union hat der 40-Jährige viele Fans. Spahn stünde für einen Generationswechsel. Und er kann – anders als Merz – vorweisen, dass er einem Regierungsamt gewachsen ist.

Allerdings kann Spahn den Pakt mit Laschet kaum von sich aus auflösen. Der NRW-Ministerpräsident müsste beiseite treten und den Weg für seinen jungen Parteifreund frei machen. So würde er zwar nicht Parteichef werden, aber von vielen seiner Kritiker Applaus erhalten.