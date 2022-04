Der Pfälzer Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger (CDU) sagt der Bundesregierung Unterstützung für das 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr zu – unter einer Bedingung.

Herr Steiniger, wie schätzen Sie die Lage in der Ukraine ein? Haben Sie Angst, dass Putin Nato-Staaten angreifen könnte?

Es ist eine ganz schlimme Situation, ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg von Putin, der über eine lange Zeit vorbereitet wurde. Wir müssen uns eingestehen, dass wir uns als Deutsche geirrt haben. Die Ukrainer sehen sich ja schon seit der Annexion der Krim 2014 im Krieg. Es war ein großer Fehler, die zu unterschätzen. Die Rechnung liegt jetzt vor uns. Ich finde es abartig, wie der Kriegsverbrecher Putin dort vorgeht und etwa Mittelstreckenraketen in Wohngebiete schießt. Es werden Fluchtkorridore sabotiert, in Mariupol findet eine Entvölkerungsstrategie statt. Putin will die Ukraine neutralisieren. Ich gehe davon aus, dass das Schlimmste noch vor uns liegt. Ich gehe aber nicht davon aus, dass er so dumm ist, Nato-Gebiet anzugreifen. Die Antwort würde auf dem Fuße folgen.

Als CDU-Politiker haben Sie es in diesen Zeiten schwer. Die Regierung will mit den 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr das umsetzen, was Sie sich immer schon gewünscht haben, aber keine Mehrheit und keinen Rückhalt in der Bevölkerung dafür hatten. Ist das so?

Nein, das Gegenteil ist der Fall. Einerseits haben Sie Recht: Kriegs- und Krisenzeiten sind Zeiten der Regierung. Von daher ist jetzt auch nicht der Zeitpunkt, Parteipolitik zu machen. Gleichzeitig bin ich froh, dass in einer breiten Diskussion jetzt auch andere Parteien sagen, dass man die Bundeswehr besser ausrüsten muss. Deshalb unterstützen wir die 100 Milliarden, uns ist aber wichtig, dass die 100 Milliarden ausschließlich für die Bundeswehr sind und das Zwei-Prozent-Ziel umgesetzt wird. Unsere Zustimmung wird benötigt, deshalb ist es völlig legitim, dass wir darauf bestehen.

Haben Sie die Befürchtung, dass das nicht geschehen könnte?

Man hört ja aus den Ampelparteien, welche verschiedenen Projekte man mit dem Geld sonst noch umsetzen könnte. Das geht vom Klimaschutz bis hin zu anderen Projekten. Das sind wichtige Projekte, die haben aber mit den 100 Milliarden nichts zu tun.

Was muss bei der Bundeswehr als erstes gemacht werden?

Zum einen muss man zu einer ordentlichen Ausrüstung kommen, da ist viel zu tun. Manche sprechen von einer dysfunktionalen Armee. Das geht von der Unterhose bis zum Panzer. Wir brauchen modernes Gerät für die Streitkräfte. Das muss aber nicht immer die Goldrandlösung sein, sondern da muss auch mal Gerät „von der Stange“ angeschafft werden. Wir müssen nicht alles extra für die Bundeswehr entwickeln, sondern gucken, was der westliche Markt hergibt, damit wir auf Russland eine abschreckende Wirkung haben.

Da sind Sie von den Forderungen der Regierung nicht weit entfernt?

Ja, klar. Wenn das Geld in die Bundeswehr geht, dann hat die Regierung uns auf ihrer Seite. Wenn man sich einige Aussagen aus dem Juso-Block oder von den Grünen anhört, die versuchen, das jetzt zu verwässern, dann ist es wichtig, dass wir das noch mal betonen.

Hätten wir uns vor sechs Wochen so unterhalten, hätte man uns wohl für verrückt gehalten. Jetzt reden wir über die Verteidigung Deutschlands und darüber, ob wir zum Beispiel Patriot-Raketen benötigen. Wie stehen Sie dazu?

Wir sind in Deutschland in der Realität aufgewacht. Sie haben recht: Wer in der Vergangenheit Themen wie Abschreckung oder Ausrüstung der Bundeswehr thematisiert hat, wurde als Kriegstreiber bezeichnet. Das war sicher Teil des Problems. Wir haben uns in den vergangenen Jahren um ganz viele Dinge, aber nicht um die existenziell wichtigen, wie die äußere Sicherheit, gekümmert.

Die Energiepreise steigen, die Lebensmittelpreise steigen. Was bedeutet das alles für unser tägliches Leben?

Ich glaube, dass wir uns auch auf Wohlstandsverluste einstellen müssen. Wir müssen anerkennen, auch wenn das in Deutschland nicht jeder hören will, dass wir Kriegspartei sind. In anderen Ländern in der Welt, besonders in Afrika, wird die derzeitige Situation zu massiven Hungersnöten führen. Das macht mir mehr Sorgen als die Frage nach einem Liter Sonnenblumenöl.

Wie stehen Sie zur Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland?

Ich bin der Auffassung, dass wir für alle jungen Männer und Frauen eine allgemeine Dienstpflicht in Deutschland einführen sollten. Dies könnte bei der Bundeswehr aber auch bei THW, DRK, im Klimaschutz oder im sozialen Bereich erfolgen. Bei einer gesonderten Wehrpflicht bin ich skeptisch.

