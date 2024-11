CDU-Abgeordneter Johannes Steiniger fordert Neuwahlen. Das Ampel-Aus überraschte den CDU-Generalsekretär in Rheinland-Pfalz kaum. Steiniger warnt: Lösen die demokratischen Parteien die Probleme nicht, triumphiere 2029 die AfD.

Herr Steiniger, wie überrascht sind Sie über das Aus der Ampel ausgerechnet an diesem Tag?

Natürlich hat sich die gesamte Brisanz an diesem Mittwoch potenziert. Erst die Wahl von Donald Trump, dann das Scheitern der Regierung. Letzteres hat sich angedeutet. Spätestens seit dem Nachmittag hat vieles dafür gesprochen, dass es am Abend knallen wird.

Die Rede von Olaf Scholz wirkte wohl vorbereitet. Christian Lindner hat in seinem Statement von einem eiskalten Kalkül gesprochen. Wie ist Ihre Lesart?

Die Rede des Kanzlers war eindeutig der vorbereitete Auftakt in den Wahlkampf. Die Hauptverantwortung für das Scheitern der Ampel liegt beim Regierungschef Olaf Scholz. Dass er den Bundesfinanzminister zum einzigen Sündenbock macht, ist eine Unverschämtheit und ein durchsichtiges Manöver.

Letztlich gescheitert ist die Ampel-Koalition an der Erarbeitung eines Haushalts. Wie handlungsfähig ist unser Land bis zu Neuwahlen?

Fakt ist, dass Deutschland im nächsten Jahr bis auf unbestimmte Zeit ohne beschlossenen Haushalt auskommen muss. Finanziert werden kann nur, wozu das Gesetz die Regierung zwingt. Es gibt keinerlei Gestaltungsspielraum. Das ist gerade angesichts der großen wirtschaftlichen und außenpolitischen Herausforderungen eine Katastrophe.

Das klingt, als seien Sie mit dem Plan von Scholz für die kommenden Wochen nicht einverstanden.

Nein, das bin ich nicht. Der Kanzler möchte offensichtlich deshalb erst im Januar die Vertrauensfrage stellen, um länger Zeit für den Wahlkampf zu haben. Das Land könnte dann wohl erst Ende März neu wählen. Das ist viel zu spät. Es ist Mittwoch. Wir erwarten vom Kanzler, dass er morgen oder übermorgen die Vertrauensfrage stellt. Einen langen Wahlkampf kann sich Deutschland nicht leisten. Dafür ist die Situation zu dramatisch.

Sie haben es angesprochen: Für Olaf Scholz ist Christian Lindner der Schuldige am Ampel-Aus. Ihr Parteivorsitzender Friedrich Merz hat den Finanzminister erst in den vergangenen Tagen für dessen 18-seitigen Brief mit Vorschlägen für eine Wirtschaftswende gelobt. Da stecke viel CDU mit drin…

Christian Lindner hat eine sehr gute Analyse gefertigt und richtige Vorschläge unterbreitet - er hat leider nur drei Jahre davon nichts umgesetzt. Die nächste Regierung muss die Themen Migration, innere wie äußere Sicherheit und wirtschaftliche Stärke lösen. Ansonsten sehe ich schwarz.

Was meinen Sie damit?

Beim aktuellen Agieren der Ampel müssen wir uns über Politikverdrossenheit nicht wundern. Die Parteien aus dem demokratischen Spektrum haben meiner Meinung nach nach der nächsten Wahl noch einen Schuss frei. Der muss sitzen. Wenn es uns dann nicht gelingt, die Probleme zu lösen, werden wir spätestens 2029 im wahrsten Sinne des Wortes ein blaues Wunder erleben – mit Rekordergebnissen für die AfD.

Wie gut ist die CDU vorbereitet auf Wahlkampf?

Wir sind bereit. Parallel zu den Vorbereitungen für eine Wahl im Herbst, haben wir auch für die Option Frühjahr vorgesorgt. Das Programm steht, wir können morgen loslegen.