Captain Kirk hat es endlich ins All geschafft: Der „Star Trek“-Schauspieler William Shatner ist am Mittwoch an Bord einer Raumkapsel des privaten Raumfahrtunternehmens von Amazon-Gründer Jeff Bezos ins All geflogen

Kindheitsträume werden wahr, weil die Wirklichkeit von der Fiktion eingeholt, die Utopie zur Realität wird: William Shatner, der als Captain James T. Kirk in der US-Serie „Star-Trek“