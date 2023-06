Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die angekündigte Legalisierung von Cannabis in Deutschland hat für Unruhe in der deutsch-französischen Grenzregion gesorgt. Die einen befürchten, dass Abhängige sich jetzt beim deutschen Nachbarn vermehrt mit Stoff versorgen. Die anderen erklären, dass schwer Suchtkranke längst den umgekehrten Weg nehmen, um an Drogenersatz zu kommen. Ein Lagebericht.

Es gab sie durchaus auf beiden Seiten des Rheins: Befürchtungen, mit der Legalisierung von Cannabis könnten im deutsch-französischen Grenzgebiet demnächst Verhältnisse