Die Militärpolizei der Bundeswehr trainiert derzeit auch in der Pfalz für den Verteidigungsfall. Eine Gewässerüberquerung des Rheins bei Speyer ist Teil der Übung Orange Road.

Das Wasser des Rheins schäumt auf hinter den drei Booten. Mit zusammen über 1000 PS treiben sie die Schwimmbrücke der Bundeswehr an. Mühelos löst sich das schwere Schwimmgerät vom Ufer. Scheinbar unberührt von der Last eines Militär-Lkw, eines leichten Fahrzeugs und zweier Motorräder erreicht das Wasserfahrzeug mit neun Soldaten an Bord das andere Ufer und legt zentimetergenau an der Auffahrrampe an. Die Überquerung des Stroms bei Speyer nach Ketsch ist nur ein kleiner Teil der großangelegten Bundeswehr-Übung Orange Road 2026.

850 Soldaten trainieren noch bis 30. April zehn Tage lang in einem riesigen Gebiet links und rechts des Rheins für den Bündnis- und Verteidigungsfall. Es ist eine Übung der Feldjäger, der Militärpolizei der Bundeswehr. Das 6000 Quadratkilometer große Gebiet, in dem sich die Soldaten bewegen, reicht von Frankenthal im Norden bis Kehl im Süden, von Neustadt im Westen bis nach Heilbronn im Osten.

Die Übung sei sehr komplex, erläutert Oberst Marco Langhorst. Er ist Kommandeur des Feldjägerregiments 3 in München, das für die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen zuständig ist. 27 verschiedene Truppenteile seien beteiligt und sehr viele zivile Behörden eingebunden, sagt Langhorst. Allein 300 Feldjäger nehmen teil, 130 Reservisten sind dabei, auch 140 Soldaten des deutsch-britischen Pionierbrückenbataillons 130.

Kleines Auge am Himmel

Besonders bei dieser Übung sei die massive Beteiligung von Fahrzeugen – 250 seien eingesetzt, erläutert der Oberst. Auch die Gewässerüberquerung sei keineswegs Routine für die Militärpolizisten. Alle 850 beteiligten Soldaten würden im Laufe der Übung über den Rhein setzen. Er selbst sei das erste Mal auf einer Schwimmbrücke gefahren, sagt Langhorst. Das Übersetzen werde auch nachts geübt, erläutert der Kommandeur. Relativ neu sei auch der Einsatz von Drohnen.

Wenige Meter vom Ufer surrt eine kleine Drohne über dem Boden, wirbelt ein wenig Staub auf an diesem trockenen Tag und steigt steil in den wolkenlosen Himmel. Ein Hauptfeldwebel der Feldjäger steuert das gut handtellergroße Fluggerät über die Mitte des Rheins an die Stelle, an der die Schwimmbrücke übersetzt. Zu sehen ist die Drohne jetzt kaum noch, zu hören schon längst nicht mehr. Als Auge am Himmel trägt sie dazu bei, die Gewässerüberquerung der Truppe abzusichern. In einiger Entfernung auf beiden Seiten der Einsatzstelle beobachten Feldjäger mit Ferngläsern das Ufer und den Schiffsverkehr. Der läuft wie gewohnt: schwere Frachtschiffe, Yachten und Jetskis – dichter Freizeitverkehr an diesem Samstag.

„Keine Künstlichkeiten“

Der Verkehr auf dem Rhein ist nicht gesperrt an der Stelle, an der die Bundeswehr-Fähre hin und her pendelt. Die Übung soll möglichst realitätsnah ablaufen. Der laufende Verkehr auf dem Rhein gehört dazu. „Wir stellen keine Künstlichkeiten her“, sagt Lutz Schönthal. Er ist Leiter der Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg. Die begleitet die Bundeswehr bei der Gewässerüberquerung mit einem schweren Polizeiboot und zeitweise drei schnellen Festrumpfschlauchbooten, die den Schiffsverkehr an der Stelle überwachen und über die Übung informieren. Zehn Kollegen der Wasserschutzpolizei seien hier im Einsatz, sagt Schönthal.

Wieder transportiert die Schwimmbrücke der Pioniere binnen weniger Minuten ein weiteres „Marschpaket“ aus zwei Lkw vom Pionierübungsplatz am Rheinufer im Reffenthal auf der Speyerer Seite herüber nach Ketsch. Das Pionierbrückenbataillon 130 unterstützt andere Einheiten im Kampf. Es macht den Weg frei und überwindet zum Beispiel auch Gewässer. Die 5. Kompanie des Bataillons ist in Havelberg in Sachsen-Anhalt stationiert und verfügt über die Faltschwimmbrücken, die bei Orange Road eingesetzt werden. Damit können sehr schnell schwimmende Brücken oder Fähren zusammengebaut werden. Dabei gleiten Pontons von Lastwagen zu Wasser und werden durch das Bundeswehr-Motorboot 3 gekoppelt und bewegt. Eine Fähre, wie sie bei Speyer eingesetzt wird, ist laut Bundeswehr in 15 Minuten zusammengebaut. Auch Pioniertaucher sind während Orange Road 2026 im Einsatz.

Orange stehe für die Waffenfarbe der Feldjäger, erläutert Kommandeur Langhorst. Und Road für den militärischen Verkehrsdienst, eine Kernaufgabe der Militärpolizei. Seine Soldatinnen und Soldaten sorgten für die militärische Mobilität. Bei Orange Road stellten die Feldjäger ein Verkehrsleitsystem im Übungsgebiet zur Verfügung. Wie im Bündnis- und Verteidigungsfall „im rückwärtigen Raum einer Division“, also einem Gebiet hinter den eigenen kämpfenden Kräften. Die Größe des Übungsgebiets orientiert sich dabei an den Erfordernissen im Verteidigungsfall. An der Stelle der Gewässerüberquerung beispielsweise, sorgen die Feldjäger dafür, dass die übergesetzten Militärfahrzeuge schnell und sicher in den fließenden, zivilen Verkehr auf einer nahegelegenen Landstraße eingefädelt und begleitet werden.

Während Orange Road trainieren die Feldjäger beispielsweise auch den Schutz kritischer Infrastruktur am Beispiel eines Tanklagers in Kehl oder die militärpolizeiliche Dokumentation von Kriegsverbrechen. Die Übung im öffentlichen Raum macht Orange Road besonders realitätsnah. Bei dem hohen Personal- und Fahrzeugeinsatz in der Öffentlichkeit ist es dem Feldjäger-Kommandeur besonders wichtig, für „die immense Unterstützung“ durch Behörden und den Zuspruch der Bevölkerung zu danken. Das war offenbar nicht immer so. Das habe sich in den vergangenen Jahren geändert, sagt der Oberst.