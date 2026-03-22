Die Flaggen auf dem Bundestag werden auf Halbmast gesetzt. Grund ist ein Todesfall in der SPD-Fraktion: Der Abgeordnete Carsten Träger ist gestorben.

Berlin (dpa) - Der Bundestag trauert um den Fürther SPD-Abgeordneten und Parlamentarischen Staatssekretär Carsten Träger. Die Nachricht von seinem überraschenden Tod mache sie tief betroffen, teilte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) mit. «Im Namen des Deutschen Bundestages spreche ich seiner Familie und den Angehörigen mein tief empfundenes Mitgefühl aus. Ich wünsche ihnen alle Kraft in dieser schwierigen Zeit.»

Klöckner ordnete nach eigenen Angaben Trauerbeflaggung auf den Liegenschaften des Deutschen Bundestages an. Im Reichstagsgebäude soll ein Kondolenztisch aufgestellt werden. Am Mittwoch werde der Bundestag Carsten Träger im Plenum gedenken.

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hatte zuvor über den Tod des Abgeordneten informiert. «Wir sind tief erschüttert. Carsten Träger war Umweltpolitiker mit Leib und Seele, ein leidenschaftlicher Sozialdemokrat und ein warmherziger Mensch. Sein Tod reißt eine Lücke, die nicht zu füllen ist. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau und seinen beiden Töchtern», hieß es in einem Statement. Auch die Unionsfraktion kondolierte in einem Post bei X.

Der 52-Jährige war Parlamentarischer Staatssekretär im SPD-geführten Bundesumweltministerium. Nach Angaben der bayerischen SPD starb er am Samstag «völlig unerwartet».