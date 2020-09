Die Kliniken in Deutschland sollen bei der Digitalisierung und der Notfallversorgung vorankommen. Dafür plant die Bundesregierung ein Investitionspaket von rund vier Milliarden Euro.

Einen Gesetzentwurf mit dem Namen „Krankenhauszukunftsgesetz“ beschloss das Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin. Der Bund wird demnach drei Milliarden Euro bereitstellen, die Länder sollen weitere 1,3 Milliarden Euro investieren. „Die deutschen Krankenhäuser und Kliniken brauchen einen Investitionsschub“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach der Kabinettssitzung. Bislang hätten die Investitionsmittel der Länder, die grundsätzlich dafür zuständig seien, den tatsächlichen Bedarf nicht abgedeckt, auch wenn es über die Jahre besser geworden sei. Er wolle aber keine Schuldzuweisungen machen, so Spahn weiter, sondern die Krankenhäuser gemeinsam mit Ländern und Trägern zukunftsfest machen. In der Pandemie habe sich einmal mehr gezeigt, wie wichtig ein gut funktionierendes Gesundheitssystem sei, betonte der Minister.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Thomas Gebhart (CDU), beklagte, dass in die Digitalisierung und die technische Ausstattung der Krankenhäuser zuletzt zu wenig investiert worden sei. „Deutschland hinkt daher in Sachen Krankenhaus-IT hinterher“, stellt der Bundestagsabgeordnete aus der Südpfalz fest.

Erlösrückgänge wegen Corona werden ausgeglichen

Gefördert werden sollen mit dem geplanten Gesetz Investitionen in Notfallkapazitäten und digitale Infrastruktur, darunter Patientenportale, elektronische Dokumentation von Pflege- und Behandlungsleistungen, digitales Medikationsmanagement, Maßnahmen zur IT-Sicherheit sowie telemedizinische Netzwerkstrukturen. Konkret sieht der Gesetzesentwurf die Einrichtung eines Krankenhauszukunftsfonds vor, über den die Modernisierung finanziert werden soll.

Das Kabinett verlängerte zudem einen finanziellen Schutzschirm für die Kliniken in der Corona-Krise. Um Einnahmeausfälle wegen freier Betten und verschobener Behandlungen aufzufangen, sollen ab 1. Oktober keine Pauschalen mehr gezahlt werden. Erlösrückgänge sollen Kliniken zusammen mit den Krankenkassen jeweils ermitteln und ausgleichen. Für Mehrkosten etwa für Schutzausrüstungen sollen bis Ende 2021 Zuschläge für die Krankenhäuser vereinbart werden können.

Im Bereich der Pflege werden bisher befristete Regelungen zur finanziellen Entlastung und Unterstützung verlängert. Dazu zählt insbesondere, dass stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen zusätzliche Aufwendungen sowie Mindereinnahmen, die ihnen durch die Covid-19-Pandemie entstehen, gegenüber den Pflegekassen geltend machen können.

Kommentar: Gut investiert