Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den vergangenen Jahren und in der Corona-Pandemie hat Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident alles in allem überzeugt.

Frank-Walter Steinmeier weiß natürlich auch, dass seine Chancen auf eine zweite Amtszeit als Bundespräsident unmittelbar vom Ausgang der Bundestagswahl abhängen. Sollte es im September