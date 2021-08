Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Mitverantwortung Deutschlands und anderer westlicher Staaten für die dramatische Lage in Afghanistan unterstrichen.

„Wir erleben in diesen Tagen eine menschliche Tragödie, für die wir Mitverantwortung tragen“, sagte Steinmeier am Dienstag. „Die Bilder der Verzweiflung am Flughafen Kabul sind beschämend für den politischen Westen“, ergänzte das Staatsoberhaupt. Deutschland müsse nun „alles daran setzen, unsere Landsleute und alle Afghaninnen und Afghanen, die ihnen jahrelang zur Seite standen, in Sicherheit zu bringen“, forderte Steinmeier. Darüber hinaus müsse gemeinsam mit Deutschlands Verbündeten nach Möglichkeiten gesucht werden, denen zu helfen, „die in Afghanistan jetzt von Gewalt oder Tod bedroht sind, darunter viele mutige Frauen“.

Heftige Kritik der Opposition an Ministern

Der Grünen-Außenexperte Omid Nouripour warf der Regierung im Sender Radioeins „moralisches Versagen“ und „Organisationsversagen“ bei den Evakuierungen vor. FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff erhob Vorwürfe konkret gegen Außenminister Heiko Maas (SPD), Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU), die mit Fragen der Evakuierung befasst sind. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch sah ein „unentschuldbares Versagen der Verteidigungsministerin und des Außenministers“.

Vertreter kirchlicher Organisationen zeigten sich ebenfalls entsetzt. „Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan stellt eine desaströse Niederlage der USA und der bis vor Kurzem an ihrer Seite engagierten Länder dar. Das gilt auch für Deutschland“, erklärte beispielsweise der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing.afp