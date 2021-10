Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine Würdigung der sogenannten Gastarbeiter aus der Türkei angemahnt. „Sie haben Deutschland mit aufgebaut. Sie haben unser Land bereichert, wirtschaftlich, aber vor allem menschlich“, betonte er.

Ihre Geschichten verdienten „einen angemessenen Raum in unseren Schulbüchern und in unserer Erinnerungskultur“, sagte Steinmeier am Dienstag in Berlin. Er äußerte sich bei einem Festakt der Türkischen Gemeinde in Deutschland zum 60. Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens. Mit seiner Aussage „wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen“, haben der Schriftsteller Max Frisch 1965 einen Nerv getroffen, so Steinmeier.

Das Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei vom 30. Oktober 1961 sei war „kein Akt der Nächstenliebe oder Zeichen fortschrittlicher Zuwanderungspolitik“ gewesen, fügte Steinmeier hinzu. Es sei allein um den „pragmatischen Bedarf“ an Arbeitskräften gegangen. Dennoch habe das Abkommen die „Gesellschaft so tiefgreifend verändert wie nur wenige andere Ereignisse in den vergangenen sechzig Jahren“.

Steinmeier: „Engstirnigen Nationalismus“ hinter sich lassen

Die deutsche Gesellschaft sei viel zu spät bereit gewesen, die Perspektive auf diese sogenannten Gastarbeiter zu verändern. Die Bereitschaft, „engstirnigen Nationalismus und kulturellen Hochmut hinter sich zu lassen, auf andere zuzugehen, sich aufeinander einzulassen, voneinander zu lernen“, sei aber die beste Voraussetzung für ein friedliches Miteinander.

Der Bundespräsident erinnerte an die „Zerreißprobe“, die der Aufbruch nach Deutschland für viele Menschen bedeutet habe, die ihre Verwandten, ja teilweise ihre Kinder in der Türkei zurücklassen mussten. „Wenn ich mit Menschen aus der ersten Generation spreche, dann beeindruckt mich ihr Optimismus, ihr Mut und ihr Durchhaltevermögen. Sie verdienen unseren Respekt“, sagte Steinmeier. Angesichts von weiterhin bestehenden „Vorurteilen, Ressentiments und Rassismus“ forderte er, „mit aller Kraft an einer Gesellschaft der gelebten Chancengleichheit“ zu arbeiten. „Dieser Alltagsrassismus trifft Menschen da, wo es am meisten wehtut. Und sie fühlen sich wehrlos.“ Er ermutigte alle Einwanderer, ihre Kinder und Enkel: „Nehmen Sie sich den Platz, der Ihnen zusteht! Nehmen Sie sich den Platz in der Mitte, und füllen Sie ihn aus! Gestalten Sie diese Gesellschaft mit, denn es ist Ihre Gesellschaft.“