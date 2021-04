Politiker und Kirchenvertreter in Rheinland-Pfalz und bundesweit haben am Sonntag der fast 80 000 Menschen gedacht, die im Zusammenhang mit Corona gestorben sind. Der Bundespräsident mahnt, die Schicksale hinter den Zahlen und Statistiken zu sehen.

In Berlin nahmen die gesamte Staatsspitze und ausgewählte Hinterbliebene an einem zentralen ökumenischen Gottesdienst und einem nationalen Gedenkakt teil. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier warnte bei der zentralen Veranstaltung im Konzerthaus Berlin davor, das Leid in der Pandemie zu verdrängen. Täglich blickten die Menschen auf Infektionsraten und Todeszahlen, verglichen und bewerteten sie. „Aber mein Eindruck ist, dass wir uns als Gesellschaft nicht oft genug bewusst machen, dass hinter all den Zahlen Schicksale, Menschen stehen“, sagte Steinmeier. Das Leiden und Sterben sei in der Öffentlichkeit oft unsichtbar geblieben. „Eine Gesellschaft, die dieses Leid verdrängt, wird als ganze Schaden nehmen“, warnte der Bundespräsident.

Zugleich appellierte Steinmeier, zwar über Schmerz, Leid und Wut zu sprechen, sich aber nicht in Schuldzuweisungen und im Blick zurück zu verlieren: „Sammeln wir noch einmal Kraft für den Weg nach vorn, den Weg heraus aus der Pandemie, den wir gehen wollen und gehen werden, wenn wir ihn gemeinsam gehen.“ Die Pandemie, die zum Abstand zwinge, dürfe nicht auch noch die Gesellschaft auseinandertreiben.

„Es fehlt so viel“

Die Krisenerfahrung der Pandemiezeit lege sich wie ein Trauma auf die Seele, sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, im Gottesdienst in der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Die Verarbeitung werde viel Zeit kosten, mahnte er. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, beklagte die Trennung Sterbender von ihren Angehörigen: „kein Sich-Aussprechen, kein Trösten in der Angst, kein vergewissernder Blick in die Augen, keine vertraute Hand.“ „Es fehlt so viel“, sagte der Limburger Bischof.

Steinmeier hatte zu der Veranstaltung eingeladen, um innezuhalten und der Menschen zu gedenken, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind. Dabei wollte er aber auch an diejenigen erinnern, die aufgrund der Kontakteinschränkungen einsam gestorben sind, auch ohne selbst mit dem Virus infiziert gewesen zu sein.

Auch in Rheinland-Pfalz und in der Pfalz wurde am Sonntag vielerorts der Opfer der Corona-Pandemie gedacht. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wollte an einem Abendlob im Trierer Dom teilnehmen. Seit Beginn der Pandemie sind in Rheinland-Pfalz 3453 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Die zentrale Gedenkfeier fand in Berlin statt.