Nach einer Telefonkonferenz der Gesundheitsminister zeichnet sich keine bundesweite Quarantäne-Regelung wegen der massenhaften Corona-Neuinfektionen im Kreis Gütersloh ab.

Schleswig-Holstein will Reisende aus Gebieten mit einer hohen Infektionsrate, wie sie derzeit in den Kreisen Gütersloh und Warendorf vorliegt, künftig in eine zweiwöchige Quarantäne schicken. Als Corona-Hotspot gelten für das Bundesland Gebiete mit mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Die Quarantäne müsse aber nicht angetreten werden, wenn ein aktueller negativer Test vorliege, erläuterte ein Sprecher des Kieler Gesundheitsministerium am Mittwoch. Nach Angaben des Sprechers hielten weitere Bundesländer Regelungen wie im Norden für notwendig, eine einheitliche Linie habe sich aber nicht abgezeichnet.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will das Vorgehen bis zum Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen an diesem Wochenende regeln. Zuvor solle noch mit Tourismusverbänden und kommunalen Spitzenverbänden gesprochen werden, kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz an.

Urlauber heimgeschickt

Auf der Insel Usedom waren Urlauber aus dem Kreis Gütersloh schon am Montag aufgefordert worden, Mecklenburg-Vorpommern wieder zu verlassen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) rief deshalb andere Bundesländer auf, negativ auf das Coronavirus getestete Urlauber aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf als Feriengäste aufzunehmen.

Österreich hat indes eine partielle Reisewarnung für Nordrhein-Westfalen ausgesprochen, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz informierte. Dies bedeute, dass vor Reisen nach NRW gewarnt werde und Österreicher, die sich bereits dort befinden, Kontakt zu ihrer Botschaft aufnehmen sollten. Zudem wird es vorerst keine direkten Flüge zwischen Österreich und Nordrhein-Westfalen geben.

Industrielle Schlachtung „hat keine Zukunft“

Nach dem Corona-Ausbruch in der Tönnies-Fleischfabrik mit bisher mehr als 1500 Infizierten will die nordrhein-westfälische Landesregierung mit Massentests bis Ende der Woche wissen, „ob das Virus in andere Teile der Bevölkerung übergesprungen ist“, wie NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) im Düsseldorfer Landtag sagte. Laumann kritisierte die Bedingungen in der Fleischbranche: Das derzeitige „System der industriellen Schlachtung“ habe keine Zukunft mehr.

Auch unter Mitarbeitern einer Putenschlachterei des Wiesenhof-Konzerns in Wildeshausen (Niedersachsen) hat sich das Coronavirus verbreitet. Bisher wurden 35 Beschäftigte positiv getestet, teilte die Wiesenhof-Mutter PHW mit. Alle 1100 Mitarbeiter des Standorts sollen getestet werden.

