Bundesfinanzminister Klingbeil hat sein Haushaltskonzept vorgelegt. Es ist auf Pump gebaut. Dennoch sollen Normalverdiener entlastet werden.

Was will Lars Klingbeil erreichen?

Der Bundesfinanzminister will zusammenbringen, was auf den ersten Blick nicht zueinander passt. Sein Haushaltsentwurf für nächstes Jahr ist vollgesogen mit Schulden, dennoch sollen 90 Prozent der Steuerzahler weniger an den Staat zahlen als bislang. Diesen Widerspruch zu überbrücken, ist schon nicht leicht. Doch Klingbeil muss auch noch eine Finanzlücke von 20 Milliarden Euro schließen. Er selbst spricht von einer großen Kraftanstrengung.

Wie will Klingbeil das schaffen?

Der Finanzminister und die anderen Mitglieder des Kabinetts haben am Mittwoch die Eckwerte für den Etat 2027 beschlossen. Sie sind die Richtschnur für den Haushaltsentwurf, der Anfang Juli fertig sein soll. Hier und da wird es noch Änderungen geben, aber das Gerüst steht. In dem Zahlenwerk stechen die hohen Schulden heraus. Der Bund wird im kommenden Jahr 196,5 Milliarden Euro an Krediten aufnehmen – im Kernhaushalt und in den Sondervermögen für Infrastruktur und Bundeswehr. Die Gesamtausgaben von 600 Milliarden Euro werden also zu einem Drittel auf Pump finanziert. Schuldentreiber sind das Investitionsprogramm für Straßen, Schienen, Schulen und Brücken sowie die Aufrüstung der Streitkräfte. „Das hat übrigens eine Konsequenz, wenn man sagt, dass man sich vor Russland schützen will und dass man unsere Bundeswehr stark machen will. Einige entdecken ja gerade, dass das dann auch heißt, dass man tatsächlich Geld ausgeben muss“, sagte Klingbeil. Das Land sei 20 Jahre kaputtgespart worden, was jetzt geändert werde.

Wie soll die Steuerentlastung gelingen?

Die Spitzen von Union und SPD haben sich Mitte April darauf festgelegt, dass kleine und mittlere Einkommen steuerlich entlastet werden. Klingbeil sprach von einigen hunderten Euro, die Normalverdiener dadurch mehr in der Tasche haben sollen. Dafür müsste die Einkommensteuer für sie um 15 bis 20 Milliarden Euro sinken. Gegenfinanzieren sollen das die Wohlhabenden, die der Finanzminister stärker heranziehen will. „Jemand, der sechsstellig verdient, wird einen höheren Beitrag leisten müssen.“ Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und CSU-Chef Markus Söder haben zuletzt signalisiert, dass sie unter bestimmten Bedingungen eine Steuererhöhung für Reiche mittragen könnten. Das hatten sie vor wenigen Wochen noch ausgeschlossen. Eine Variante, der sie zustimmen könnten, wäre, dass der Rest-Soli für hohe Einkommen abgeschafft und in die höheren Reichentarife einfließt. Dann allerdings wären die Zusatzeinnahmen an der Spitze zu schmal, um die breite Mitte besserzustellen. Das Unternehmerlager teilt den Wunsch nach niedrigen Steuern für die Beschäftigten, lehnt aber höhere Steuern für hohe Einkommen ab. Betroffen wären davon auch Unternehmer, klassischerweise Kaufleute, Handwerksmeister und Landwirte. Sie unterliegen in der Regel der Einkommensteuer, weil sie nicht als Kapitalgesellschaft (GmbH, AG) arbeiten. Notwendig seien Entlastungen und nicht Belastungen für Unternehmen, sagte der Chef der Stiftung Familienunternehmen, Rainer Kirchdörfer. Er sieht viel Einsparpotenzial bei den Subventionen, die der Bund finanziert.

Wie soll das 20-Milliarden-Loch geschlossen werden?

Trotz der enormen Neuverschuldung findet sich in den Eckwerten eine Lücke von 20 Milliarden Euro, die bis zum Haushaltsentwurf im Sommer geschlossen werden muss. Klingbeil erwartet Anstrengungen von seinen Kabinettskollegen und gab einige Beispiele, wie das gelingen soll: Durch die Digitalisierung der Verwaltung sollen die Ausgaben für Bürokratie nächstes Jahr um drei Milliarden Euro sinken. Die Bauministerin soll eine Milliarde aus ihrem Etat aufbringen und bei den Subventionen erwartet der Finanzminister vier Milliarden Euro. Die Erhöhung von Tabaksteuer und Alkoholsteuer werden nach der Kalkulation des Ministeriums zwei Milliarden zusätzlich einbringen.

Spart die Regierung irgendwo?

Höchstens ein wenig. Für das nächste Jahr mussten alle Minister außer der Verteidigungsminister bei ihren Budgets ein Prozent kürzen. Wie aus der mittleren Finanzplanung hervorgeht, fehlen - Stand heute - im Haushalt 2028 noch 30 Milliarden Euro. Klingbeil warnte seine Kollegen vor, dass sie wohl ein weiteres Mal streichen müssen. Der allgemeine Trend ist ein anderer: Die Ausgaben des Bundes legen weiter zu, die Schulden auch.