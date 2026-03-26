Der Bundesgerichtshof (BGH) hat Werbung für Behandlungen mit medizinischem Cannabis verboten.

„Einfach in fünf Minuten zum Cannabis-Rezept“, so warb bisher das Frankfurter Start-up-Unternehmen Bloomwell für den Bezug von medizinischem Cannabis. Das Geschäftsmodell ist am Donnerstag vom Bundesgerichtshof (BGH) eingeschränkt worden. Der Internetauftritt sei Werbung für ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel – und die sei gesetzlich verboten, argumentierten die Karlsruher Richter. Der Vorsitzende Richter Thomas Koch führte in der Urteilsbegründung aus, das Unternehmen habe sich nicht auf Angaben des Wirkstoffs beschränkt; vielmehr sei die Präsentation darauf angelegt, den Absatz von medizinischem Cannabis zu fördern. Zudem gehe die einseitige Darstellung der Vorteile über eine Sachinformation hinaus. Bloomwell, aber auch andere Internet-Portale, werden nun ihre Website deutlich nüchterner gestalten müssen. (Aktenzeichen: I ZR 74/25)

Das Online-Modell läuft bisher so ab: Interessierte füllen ein Formular aus und geben an, woran sie leiden. Mögliche Krankheitsbilder werden im Internetauftritt genannt. Das ausgefüllte Formular wird an einen Arzt oder eine Ärztin versendet, welche aufgrund der Angaben ein Privatrezept ausstellt, ein persönlicher Kontakt ist keine Voraussetzung. Bloomwell erhält von beteiligten Ärzten eine Vergütung. Eine Versandapotheke liefert dann kostenpflichtig das medizinische Cannabis.

Florierendes Geschäftsmodell

Eigentlich sollte die Möglichkeit, medizinisches Cannabis als Kassenleistung zu erhalten, auf Schmerzpatienten oder auch krebskranke Menschen beschränkt werden. So sah es das Gesetz zur Liberalisierung von Cannabis im Jahr 2024 vor. Da aber die Verschreibung auch per Fernmedizin möglich ist, entwickelte sich ein offensichtlich florierendes Geschäftsmodell: „Nach den Daten des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte ist der Import von Cannabisblüten zu medizinischen Zwecken vom ersten zum zweiten Halbjahr 2024 um 170 Prozent gestiegen. Im gleichen Zeitraum stiegen die Verordnungen von Medizinal-Cannabis zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherungen um lediglich neun Prozent“, teilt die Bundesregierung mit. Im Umkehrschluss: Das Allermeiste läuft über Privatrezepte und Selbstzahler.

Dabei können Erwachsene Cannabis seit 2024 auch auf anderen Wegen legal erwerben, nämlich über lizensierte Clubs oder per Eigenanbau. 25 Gramm können Konsumenten bei sich haben, 50 Gramm zu Hause lagern oder drei Pflanzen selbst anbauen. Für viele scheint es aber einfacher, sich „günstig und ohne unnötigen Papierkram“ (so ein anderer Werbeslogan) ein Cannabis-Rezept zu besorgen.

Regierung strebt Verbot an

Mit der Werbung ist nun Schluss. Aber der Branche droht insgesamt das Aus. Die schwarz-rote Regierungskoalition hat eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht, wonach medizinisches Cannabis überhaupt nicht mehr per Post oder Paketdienst verschickt werden soll. Laut Entwurf muss es entweder persönlich in der Apotheke abgeholt oder von der Apotheke geliefert werden. Zusätzlich wird ein persönlicher Erstkontakt beim Arzt zwingend, bei Folgerezepten im Jahresrhythmus vorgeschrieben.

Die erste Lesung des Gesetzes hat bereits stattgefunden, momentan hängt es jedoch im Gesundheitsausschuss. Es gibt sowohl Zustimmung als auch Kritik, ein konkreter Termin für die Verabschiedung steht aus.

Bloomwell-Geschäftsführer Niklas Kouparanis meinte am Donnerstag in Karlsruhe, dass es „kein neues Gesetz braucht“, denn das BGH-Urteil zeige ja, dass der Rechtsstaat die Sache gelöst habe. Das Urteil selbst beurteilte er einerseits als positiv, weil es jetzt Rechtssicherheit für alle gebe. Negativ sei aber die Entmündigung der Bürgerinnen und Bürger, in deren Informationsrechte eingegriffen werde.

Er gehe aber nur von geringen Änderungen der aktuellen Website aus.