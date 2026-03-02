Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will erreichen, dass BMW und Mercedes ab 2030 keine Verbrennerautos mehr auf den Markt bringen dürfen. Die Erfolgsaussichten sind schlecht.

Am Montag verhandelte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe die Angelegenheit in letzter Instanz. Danach scheint es eher unwahrscheinlich, dass die Umweltorganisation Erfolg haben wird. Das Urteil wird allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. Bereits die Oberlandesgerichte ( OLG) München und Stuttgart hatten die Klagen als unbegründet abgewiesen.

Die Geschäftsführer der DUH argumentieren, dass mit der Produktion von Verbrenner-Autos ein weiterer Anstieg der Treibhausgas-Konzentration in der Atmosphäre verbunden ist. Wenn die Autos auch nach 2030 vertrieben werden könnten, seien die Pariser Klimaziele, die Erderwärmung unter zwei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu halten, nur noch durch radikale Einschränkungen für jeden Einzelnen erreichbar. Der Eingriff in das Allgemeine Persönlichkeitsrecht wirke bereits vor.

Streit um Emissionsbudgets

Die Besonderheit an dem Verfahren ist, dass die Umweltorganisation nicht gegen den Staat klagt, weil der zu wenig für den Klimaschutz tue, sondern gegen Privatunternehmen. Ein zentraler Punkt der Verhandlung war, dass die Autobauer die gesetzlichen Vorgaben jedoch einhalten. Nach Ansicht der Umweltorganisation besteht trotzdem ein Anspruch auf Produktionsverbote, weil BMW und Mercedes mit den Pkw ihr Budget an klimaschädlichem Kohlendioxid aufbrauchen. Die DUH hat die Grenzwerte für Treibhausgase auf einzelne Unternehmen heruntergerechnet. Darin sah der Vorsitzende Richter des BGH, Stephan Seiters, ein Problem: „Der Staat hat bisher kein eigenes Emissionsbudget zugeteilt“, sagte Seiters in seiner Einführung. Tatsächlich erfolgt eine Gesamtschau der verschiedenen Sektoren.

Die Anwälte von BMW und Mercedes argumentierten, die Kläger wollten ein gesamtgesellschaftliches Problem auf einen Privatprozess gegen ein Unternehmen verlagern. Das sei aber ausgeschlossen. Klimaschutz sei ein komplexes Problem, bei dem verschiedene Interessen gegeneinander abgewogen werden müssten. Das liege in der Verantwortung des Gesetzgebers. „Die Kläger wollen sich an die Stelle des Gesetzgebers setzen, weil sie den für nicht verlässlich halten“, sagte Reiner Hall, Prozessvertreter von BMW. Würde man die Privatklage zulassen, könne man am Ende auch Autovermieter verklagen, wenn sie Verbrennerautos im Portfolio haben. Norbert Tretter, Prozessvertreter von Mercedes, ergänzte: „Gerichte können nicht Einzelbudgets zuweisen.“

Die Kläger beriefen sich dagegen auf den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts von 2021. Damals hatte das Bundesverfassungsgericht die Regierung verpflichtet, für die Zeit nach 2030 Vorgaben für die Reduktion von Treibhausgasen zu machen, da sonst radikale Einschnitte drohten und künftige Generationen so stark belastet würden, dass ihre Persönlichkeitsrechte verletzt würden. Aus diesen Vorgaben folgt nach Ansicht von BGH-Anwalt Matthias Siegmann, Prozessvertreter der DUH-Geschäftsführer, dass auch der Einzelne seinen Anspruch in gerichtlichen Zivilprozessen durchsetzen können muss. Aus den wissenschaftlichen Daten könne man das Budget errechnen, das den einzelnen Pkw-Unternehmen zukomme.

„Plenarsaal statt Gericht“

Jürgen Resch, Geschäftsführer der DUH, sagte nach der Verhandlung, das Argument, allein der Gesetzgeber müsse über Klimaschutzmaßnahmen entscheiden, übersehe, dass die Autoindustrie massiv Einfluss auf die Gesetzgebung nehme. Man müsse auch die Autobauer in die Verantwortung nehmen. BMW und Mercedes zeigten sich mit dem Verlauf der BGH-Verhandlung zufrieden. Ihre Argumente seien gehört worden. „Allgemeingesellschaftliche Entscheidungen müssen im Plenarsaal und nicht im Gerichtssaal getroffen werden“, sagte der Sprecher von BMW, Jörg Kottmeier. Für Mercedes betonte Sprecherin Silke Mockert: „Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind zentrale Bestandteile der strategischen Ausrichtung von Mercedes-Benz.“