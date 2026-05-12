In Berlin haben der Kanzler und seine Arbeitsministerin auf dem Gewerkschaftstag geredet. Es war emotional – und hat viel über den Zustand des Landes verraten.

Auf die Minute um neun Uhr betritt der hochgewachsene Bundeskanzler schwungvoll und bestens gelaunt den großen Saal des Berliner Estrel-Hotels. Um eines vorwegzunehmen: Schwungvoll wird es weitergehen, doch von der guten Laune von Friedrich Merz (CDU) wird in 45 Minuten nicht mehr viel übrig sein.

Der Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) ging am Dienstag in seinen dritten Tag und die frisch wiedergewählte DGB-Chefin Yasmin Fahimi konnte sich über zwei sehr prominente Gäste freuen: Nur Stunden bevor sich Bundeskanzler Merz und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) beim Koalitionsausschuss im Kanzleramt treffen, geben sie sich in Berlin-Neukölln die Klinke in die Hand.

Weil Merz und Bas in der öffentlichen Wahrnehmung zunehmend als Gegenspieler in der Regierung gesehen werden, redeten manche von einem Showdown, manche erwarteten einen vorgezogenen Koalitionsausschuss auf offener Bühne. Bas wird durch ihre Aussagen in konservativen Kreisen zunehmend zur Reizfigur, Merz ist es in linken schon längst. Oder, um es bildlich zu sagen: Bas wird auf dem Arbeitgebertag ausgelacht und Merz auf dem Gewerkschaftstag auf offener Bühne ausgebuht.

Das liegt mit Sicherheit auch an den Themen, die aktuell diskutiert werden. Die Gewerkschaften wollen nicht „in den Chor der Schlechtredner“ einsteigen, sagt Fahimi in ihrer Begrüßungsrede für den Kanzler. Sie nähmen aber wahr, dass sich hinter den Reformen der Bundesregierung zu oft Einschnitte und Kürzungen verbergen würden, „einseitige Belastungen und Abbau von Schutzrechten“. Was den Anwesenden besonders sauer aufstößt: die Pläne der Bundesregierung, den Acht-Stunden-Tag zu kippen. „Wir wollen nicht zurückgeworfen werden in Zeiten vor 1918“, sagt Fahimi.

Irgendwann tobt der Saal

Als er die Bühne betritt, erhält Merz spärlichen Applaus. Es sollte der Höhepunkt seiner Zustimmung sein. Seine Rede ist eine Mischung aus Kooperationsangebot, Wertschätzung für die Sozialpartnerschaft und Mahnung. „Wenn wir unseren Wohlstand langfristig erhalten wollen, wenn wir Freiheit und Frieden in unserem Land langfristig sichern wollen, dann müssen wir uns selbst ändern“, sagt er. Dabei gehe es nicht nur um sozialen Abbau. Das Paket der Gesundheitsreform zum Beispiel verlange allen etwas ab. „Alle müssen ihren Beitrag leisten.“ Es ist der erste Moment, an dem offen gepfiffen wird. Die Gewerkschaften sehen die Arbeitnehmer in der Gesundheitsreform übermäßig belastet, die Pharmaindustrie verschont.

„Das härteste Brett wird sicher die Reform der Rente sein“, sagt Merz weiter. Zu den Pfiffen kommen nun offene Buh-Rufe. „Meine Damen und Herren, das alles ist keine Bösartigkeit von mir oder der Bundesregierung. Das ist schlicht Demografie und Mathematik.“ Die Stimmung im Saal ist nun aufgewühlt, immer mehr steigen in den Chor der Buh-Rufer ein. Als Merz „Reform heißt nämlich Gewinn für alle“ sagt, schreit jemand laut „Wo denn?“ in den Saal. Nach der halbstündigen Rede des Kanzlers geht noch einmal Yasmin Fahimi auf die Bühne „Sie haben ja selber gemerkt, dass es hier auch ein paar Reaktionen gegeben hat, weil wir uns nach wie vor Sorgen machen.“

Sinnbildlich für die Lage

Der Auftritt ist sinnbildlich für die Probleme der Koalition. Die hatte sich große Reformen vorgenommen, einen großen Wurf geplant. Doch der scheiterte, weil man sich nicht einig werden konnte. Zu viele ungeeinte Stellen. Bei dem Koalitionsausschuss am Dienstag will man sich wohl erstmal darüber klar werden, wie es weitergeht – und wie man möglichst geräuschlos die am Freitag gescheiterte 1000-Euro-Prämie vom Tisch bekommt. Lösungen bei den großen Konflikten, etwa bei der Einkommenssteuerreform, sind vorerst nicht in Sicht.

Bärbel Bas (SPD) ist, wie so oft, zu früh. Sieben Minuten vor ihrer terminierten Rede schlendert sie an Fahimis Seite in den Saal, grüßt hier und da, fällt fast gar nicht auf im Pulk der Gewerkschaftler, die vom Mittagessen zurück zu ihren Plätzen strömen. Die Bärbel ist eine von ihnen, so empfinden das wohl viele hier.

Die Bärbel komme ja nicht nur aus dem Pott, sie sei auch Gewerkschaftsmitglied, sagt Fahimi in ihrer Begrüßungsrede. Es klingt sehr viel netter als bei Merz. „Der Austausch mit Dir persönlich und auch der Austausch mit Deinem Ministerium ist – ich sag’s mal so: Da könnten sich die anderen Ministerien eine Scheibe von abschneiden.“

Die Bandbreite ist groß

Bas hält eine Rede, die die Seele der Gewerkschafter streichelt. Es geht um faire Renten, um die Stärkung von Frauen in der Arbeitswelt, um einen Aktionsplan zur „Tarifwende“, was auch immer das heißen mag. Sie rechtfertigt sich für ihre viel kritisierte Aussage, es gebe keine Einwanderung in die deutschen Sozialsysteme (sie habe „verkürzt“ antworten müssen) und dankt den Gewerkschaften dafür, „Demokratiewerkstätten“ in diesen schwierigen Zeiten zu sein.

„Die Unterschiede zwischen der Union und uns waren selten so deutlich spürbar wie heute“, sagte Bas. „Ich werde weiter gegen den Abbau von Arbeitnehmerrechten kämpfen. Darauf könnt ihr euch verlassen.“ Immer wieder brandet Applaus auf, die gute Laune bleibt bis zum Ende. Auch wegen solcher Sätze: „Man erreicht kein Wirtschaftswachstum, indem man Beschäftigte schlechter schützt oder wie Zitronen auspresst, im Gegenteil.“

Was bleibt am Ende dieses Tages? Wenn man es positiv drehen möchte, könnte man auch sagen: Der Dienstag im Estrel-Hotel hat gezeigt, wie groß die Bandbreite ist, die die Regierungskoalition abdeckt. Die Gewerkschaften, die Arbeitgeber, linke und konservative Wähler. Könnte ja eigentlich ein Ansporn für den abendlichen Koalitionsausschuss sein.