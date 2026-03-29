Garantiertes Jobangebot nach Studienabschluss und ein Einstiegsgehalt von mindestens 50.000 Pfund im Jahr: Vergesst eine Bankiers-Karriere, möchte man da jungen Leuten zurufen, werdet stattdessen Kindermädchen, genauer gesagt: Norland-Nannys. In Zeiten, wo eine Ausbildung oft direkt in die Arbeitslosigkeit führen kann, wird die Perspektive, die das Norland College anbietet, zunehmend attraktiver. Das englische Traditionsinstitut bildet seit 134 Jahren Kindermädchen aus und bewirbt sich zur Zeit um den Universitätsstatus. Die Norland-Uni wäre zwar eine der kleinsten, doch in Hinsicht auf Absolventenergebnisse eine der erfolgreichsten Hochschulen im Königreich.

Die zur Zeit berühmteste Norland-Nanny heißt Maria Teresa Turrion Borallo. Die Spanierin betreut die Kinder des Thronfolgers Prinz William seit mehr als elf Jahren und erhielt für ihre Dienste kürzlich die Royal Victorian Medal in Silber. Norland-Nannys oder „Norlanders“, wie die Absolventen der ältesten Akademie ihrer Art allgemein heißen, sind die erste Wahl für das Aufziehen des Nachwuchses der Royals und der Reichen dieser Welt.

1000 Pfund für die Uniform

Seit 1892 bildet das Norland College – Motto: Liebe versagt niemals – die Kinderbetreuerinnen der britischen Oberschicht aus. Die Lehrerin Emily Ward gründete die Institution, inspiriert von den Ideen des deutschen Pädagogen und Kindergarten-Erfinders Friedrich Fröbel. Sie wollte unterstreichen, dass Norlanders Fachkräfte sind, die eine professionelle Ausbildung abgeschlossen haben. Und das haben sie sicherlich. Drei Jahre lang dauert das Training in der südenglischen Stadt Bath, das nicht billig ist: 17.800 Pfund im Jahr, umgerechnet rund 20.600 Euro, kostet die Ausbildung, insgesamt also mehr als 50.000 Euro bis zum Abschluss. Zusätzlich muss man rund 1000 Pfund für die Uniform aufbringen.

Für den Preis wird einiges geboten. Der Studiengang umfasst neben den offensichtlichen Disziplinen wie Pädiatrie, Kochen oder frühkindliche Pädagogik auch ausgefallenere Fächer. In Taekwondo-Kursen wird Selbstverteidigung unterrichtet, und eine Rennstrecke besuchen die Auszubildenden ebenfalls, um zu lernen, wie man ein schleuderndes Auto unter Kontrolle bringt. Immerhin gehören ihre künftigen Arbeitgeber zu einer sehr sicherheitssensiblen Klasse. Da muss eine Nanny schon wissen, wie man einen Kinderwagen aus der Reichweite von Kidnappern oder von Paparazzi manövriert.

Die finanzielle Belohnung nach der teuren Ausbildung ist beeindruckend, denn die Nachfrage übersteigt das Angebot. Auf einen Absolventen kommen in der Regel fünf Jobangebote. Wenn eine Norlanderin nach drei Jahren College plus einem Probejahr in einer Gastfamilie ihre Ausbildung abgeschlossen hat, kann sie ein Anfangssalär von rund 50.000 Pfund im Jahr, also gut 58.000 Euro erwarten. Das kann sich deutlich erhöhen, wenn man im Ausland arbeitet. Elspeth Pitman, die bei Norland die Graduiertenbetreuung leitet, sieht keinen Grund, warum sich die hervorragenden Jobaussichten ihrer Zöglinge verschlechtern sollten: „Solange es Kinder geben wird“, sagt sie, „ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass es Nanny-Jobs gibt.“