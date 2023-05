Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nachdem die Bundesregierung beschlossen hatte, das Astrazeneca-Vakzin nur noch an Menschen über 60 Jahre zu verimpfen, ließ die Antwort aus London nicht lange auf sich warten. „Der Impfstoff aus Oxford“, unterstrich ein britischer Regierungssprecher, „ist sicher und effektiv und hat in diesem Land schon Tausende von Leben gerettet.“

In Großbritannien ist man besorgt, dass die Impfbeschränkungen, die es in Deutschland und anderen Ländern wie Frankreich oder Kanada gibt, das Vertrauen in den Impfstoff von