Die kurze Szene, gefilmt im Mai 2025 an einem Flughafen in Hanoi, ging um die Welt. Während sich die Tür des soeben gelandeten französischen Regierungsfliegers öffnet, ist zu sehen, wie Emmanuel Macron von seiner Frau geohrfeigt wird. Als der französische Präsident erkennt, dass man sie vom Flugfeld aus sieht, drückt er den Rücken durch und setzt ein unsicheres Lächeln auf. Das Video provozierte viele Spekulationen: Erlebten die Macrons eine Ehekrise? War Frankreichs First Lady gewalttätig? Was hatte den Disput der sonst stets so strahlend auftretenden Eheleute ausgelöst?

Florian Tardif, Journalist bei der Illustrierten „Paris Match“, glaubt, die Antworten zu kennen und enthüllte sie nun in seinem neuen Buch „Ein (fast) perfektes Paar“. Demnach habe Brigitte Macron eine SMS-Nachricht der iranischen Schauspielerin Golshifteh Farahani an ihren Mann gesehen, welche sie eifersüchtig machte. Das Umfeld der Première Dame wies den Bericht inzwischen zurück: Sie blicke nie in das Telefon ihres Mannes.

Das Gerücht, der französische Staatschef und die in Frankreich im Exil lebende Künstlerin hätten eine Liaison, ist nicht neu. Farahani selbst dementierte es im vergangenen Jahr gegenüber französischen Medien. „Ich denke, manchen Menschen fehlt es an Liebe, und sie müssen solche Romanzen erfinden, um diese Leerstelle zu füllen“, sagte die 42-Jährige damals. In seinem Buch bestätigt Tardiff nun lediglich, die Iranerin und Macron pflegten eine „platonische Beziehung“. Er schreibe ihr Komplimente wie: „Ich finde Sie wunderbar.“

„Traurig, wie ich es noch nie zuvor war“

Die Behauptung, für die der Journalist keine Quellen nennt, ist die ideale Werbung für sein Buch. Seit Macrons Amtsantritt 2017 hat er ihn und seine Frau begleitet, mit Personen aus ihrem Umfeld gesprochen. Trotz der angeblichen Eifersuchtsszene zeichnet er das Bild eines soliden, stark verbundenen Paares: „Man kann Emmanuel nicht verstehen, ohne Brigitte zu kennen. Und umgekehrt.“ Kennengelernt haben sie sich noch zu Macrons Schulzeit, als sie seine Lehrerin war. Mehr als 24 Jahre trennen die beiden.

Wie viel ihr das Leben im Élysée-Palast abverlangte, räumte die 73-Jährige vor kurzem gegenüber der Zeitung „La Tribune Dimanche“ ein. „Ich bin manchmal traurig, wie ich es noch nie zuvor war.“ Sie habe die „Finsternis, Dummheit, Bösartigkeit der Welt“ erlebt, sagte Brigitte Macron in Anspielung auf die Gerüchte, sie sei eigentlich als Mann geboren.

Emmanuel Macron wird als sympathisch, da verletzbar und menschlich dargestellt. Es heißt von dem 48-Jährigen, er tue sich sehr schwer, Entscheidungen zu treffen, zweifle ständig. Das bewahre ihn nicht vor Hochmut und dem Wunsch, stets im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Seine Frau wiederum sei manchmal sehr direkt, ja hart zu ihm. „Die beiden wurden wie ein perfektes Paar präsentiert“, sagt der Buchautor. Er wollte wissen, was hinter dem Hochglanz-Image steckte. Indem er ihre Probleme und Krisen offenlegte, zeigt er: Brigitte und Emmanuel Macron sind ein fast normales Paar mit Höhen und Tiefen.