Der Franzose Michel Barnier hat sich nach mehr als vier Jahren am Montag vom Team der Brexit-Unterhändler der Europäischen Union verabschiedet. „Mission accomplished“, schrieb der 70-Jährige auf Twitter. „Heute ist der erste Tag des Rests unseres Lebens. Viele Herausforderungen warten.“

Schier unendliche Runden

Barnier war nach dem Votum der Briten für den EU-Austritt 2016 zum Chefunterhändler für die Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich berufen worden. In schier unendlichen Runden mit den britischen Unterhändlern hatte er zunächst den EU-Austrittsvertrag vereinbart, der 2019 in Kraft trat. An Weihnachten 2020 folgte der Handelspakt mit Großbritannien, der seit 1. Januar vorläufig gilt.

Für die Umsetzung der Brexit-Verträge ist nun Kommissionsvize Maros Sefcovic zuständig. Barnier hingegen zieht es zurück in die französische Politik. Der konservative Politiker prüft eine Kandidatur zur Präsidentschaftswahl in Frankreich 2022 für die Mitte-Rechts-Partei Les Républicains. Barnier war früher unter anderem französischer Außenminister.