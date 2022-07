Berlin. Fast drei Viertel der Deutschen sind besorgt über die Verbreitung von Falschinformationen zum Krieg in der Ukraine.

62 Prozent der Internetnutzerinnen und -nutzer prüfen die Vertrauenswürdigkeit einer Quelle, bevor Informationen im Netz geteilt werden, teilte der Digitalverband Bitkom am Montag zu den Ergebnissen einer repräsentativen Befragung mit. Jeder und jede sechste (17 Prozent) konsumiere seit dem Krieg in der Ukraine auch mehr internationale Nachrichten als zuvor. Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder erklärte jedoch: „Viele erkennen die zahlreichen Inhalte und Posts, die direkt oder mittelbar auf den Kreml zurückgehen, allerdings als solche nicht. Es wird immer wichtiger und dringender, die Medienkompetenz in der gesamten Breite der Gesellschaft zu entwickeln.“

Gezielte Desinformation im Netz

Der Branchenverband verwies darauf, dass kremltreue Nachrichtenangebote und selbst ernannte „alternative Medien“ nicht erst seit Beginn des Ukraine-Krieges pro-russische Propaganda und gezielte Desinformation im Netz verbreiteten. Die überwiegende Mehrheit der Deutschen zeigt sich laut der Analyse dafür allerdings nicht empfänglich: So geben nur vier Prozent an, russische Medien für vertrauenswürdig zu halten, wenn es um den Wahrheitsgehalt von Informationen zum Krieg in der Ukraine geht. Im Gegenzug halten 80 Prozent die russischen Medien für wenig bis überhaupt nicht vertrauenswürdig. Umgekehrt wird den ukrainischen Medien mit 70 Prozent von einem deutlich größeren Teil der Befragten Vertrauen geschenkt.