Personenkontrollen an den Binnengrenzen der Schengen-Staaten sind seit bald 30 Jahren abgeschafft. Doch Ausnahmen sind möglich. Die Fußball-EM in Deutschland ist jetzt so ein Fall. Was das für Pendler und Reisende bedeutet.

Unter welchen Umständen sind Grenzkontrollen überhaupt möglich?

Seit 1995 können Menschen innerhalb des Schengen-Raumes (das sind inzwischen 25 EU- und vier Nicht-EU-Länder)