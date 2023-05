Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Lateinamerika hat sich zum neuen Epizentrum der Corona-Pandemie entwickelt. Während in Europa die Infektionszahlen in den meisten Ländern zurückgehen, steigen sie zwischen Mexiko und Argentinien und in der Karibik weiter an. Brennpunkt der Pandemie in der Region ist nach wie vor Brasilien.

Der Monat Mai ging im größten Land Lateinamerikas mit neuen Horrorzahlen zu Ende. In den vergangenen Tagen starben zwischen 600 und 1000 Menschen täglich an den Folgen einer Infektion