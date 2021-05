Mitten in der Corona-Krise stürzt die Regierung in Brasília ins Chaos. Der geachtete Justizminister Sérgio Moro tritt zurück und beschuldigt Präsident Jair Bolsonaro der Korruption. Derweil steigt die Anzahl der Virus-Toten.

Die Vorgänge könnten das baldige Ende der Regierung von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro bedeuten. Inmitten der Covid-19-Pandemie ist Justizminister Sérgio Moro zurückgetreten. Der 47-Jährige galt als wichtigste Stütze Bolsonaros, weil er bis weit ins bürgerliche Lager höchstes Ansehen genießt. Wegen seines Kampfs gegen die Korruption wurde er von vielen Brasilianer als eine Art „Justiz-Supermann“ verehrt. Seine Berufung galt seinerzeit als einer der geschicktesten Schachzüge Bolsonaros.

Umso mehr muss der Rücktritt Moros dem rechtsextremen Präsidenten nun wie Verrat erscheinen. Am Freitagmorgen hatte Moro überraschend eine Pressekonferenz einberufen, auf der er Bolsonaro schwere Vorwürfe machte. Er sagte unter anderem, dass sich der Präsident illegal in Untersuchungen der Bundespolizei eingemischt habe, die seine Söhne beträfen. Gegen drei von ihnen ermittelt die Bundespolizei wegen Korruption und anderer Delikte; sie sind prominente Politiker. Offenbar wollte Bolsonaro sich Informationen verschaffen, zu denen er keinen Zugang haben dürfte.

Justiz ermittelt gegen Bolsonaro

Der Tropfen, der das Fass für Moro zum Überlaufen brachte, war jedoch die Entlassung des Chefs von Brasiliens Bundespolizei. Bolsonaro hatte sie angeordnet, ohne den Schritt mit Moro abzustimmen. Der prominente Justizminister sah dies als Einmischung in seine Kompetenzen und als klaren Versuch an, illegal Einfluss auf die Ermittlungen der Behörde zu nehmen. Bei seiner Pressekonferenz wirkte er deswegen fast beleidigt. Moro sagte, dass der Präsident ihm einst die absolute Vollmacht zugesichert habe, über alle Personalien in seinem Ressort entscheiden zu können.

Nach seinem Rücktritt spielte Moro dem TV-Sender „Globo“ Whatsapp-Nachrichten zu, die beweisen sollen, wie Bolsonaro versuchte, ihn zum Austausch des unbequemen Polizeidirektors zu bewegen. Die gravierenden Vorwürfe Moros mündeten noch am Freitagabend in der Ankündigung von Brasiliens Bundesanwaltschaft, Ermittlungen gegen Bolsonaro einzuleiten. Mögliche Delikte: Behinderung der Justiz sowie Korruption.

Fragwürdiger Prozess gegen Ex-Präsident Lula

Der Rücktritt Moros wiegt für Bolsonaro umso schwerer, weil Moro ihm als Richter einst den Weg ins Präsidentenamt geebnet hatte. 2017 hatte Moro den linken Ex-Präsidenten Lula da Silva in einem fragwürdigen Gerichtsverfahren ins Gefängnis geschickt. Lula wollte damals zu den Präsidentschaftswahlen antreten und lag in allen Umfragen vorne. Nach der Verurteilung Lulas gewann Bolsonaro die Wahl und machte Moro zu seinem Justizminister.

Wer nun aber gedacht hätte, dass Bolsonaro nach Moros skandalösen Enthüllungen klein beigeben würde, kennt Brasiliens aggressives Staatsoberhaupt schlecht. Am Freitagabend versammelte Bolsonaro seine Minister und andere Unterstützer um sich, um Moro vor laufenden Kameras als Lügner und Verräter zu beschimpfen. Der Präsident wies alle Vorwürfe Moros zurück und sagte, dass Moro ihn gedrängt habe, ihm den im November frei werdenden Platz am Obersten Gerichtshof zu reservieren. Moro zeigte daraufhin dem TV-Sender „Globo“ weitere Whatsapp-Nachrichten, um zu beweisen, dass dies nicht stimme.

Streit spaltet Brasiliens Rechte

Der Streit zwischen Bolsonaro und Moro hat Brasiliens Rechte tief gespalten. Die moderateren Moro-Fans stehen gegen die extrem rechten Bolsonaro-Anhänger. In den sozialen Netzwerken beschimpfen sie sich und werfen sich gegenseitig Verrat an Brasilien vor. Auch im Kabinett ist unklar, wie viel Rückhalt der Präsident noch hat. Obwohl Bolsonaro am Freitagabend demonstrativ die meisten seiner Minister um sich scharte, weiß man nicht, wer noch zu ihm hält.

Die schwere Regierungskrise fällt ausgerechnet in eine Zeit, in der die Zahl der Covid-19-Fälle in Brasilien stark angestiegen ist. Zum Wochenende zählten die Behörden über 55.000 Infizierte und 4000 Tote. Millionenstädte wie Manaus, Fortaleza und Belém erklärten den Gesundheitsnotstand, weil es keine freien Notfallbetten mehr gibt und die Totengräber nicht mehr mit den Beerdigungen hinterherkommen.

Ausgerechnet Brasiliens Präsident scheint dies wenig zu kümmern. Er spielte die Gefahr, die von Covid-19 ausgeht, mehrfach herunter und forderte die Rückkehr zur Normalität: Die Brasilianer sollten wieder arbeiten gehen. Wegen Bolsonaros Haltung trat vergangene Woche bereits Gesundheitsminister Henrique Mandetta zurück. Nun folgte ihm Sérgio Moro.