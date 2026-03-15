Sie kennt die Region, hat an der Uni Mannheim promoviert und lebt in Heidelberg: die Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner (46) zur anstehenden Landtagswahl.

Frau Brantner, Ihre Partei hat einen fulminanten Wahlsieg in Baden-Württemberg hingelegt. Was muss in Rheinland-Pfalz passieren, damit Sie hier auch 30 Prozent holen?

Die Startvoraussetzungen in Rheinland-Pfalz sind für uns Grüne ganz andere: In Mainz regieren wir seit 15 Jahren und haben viel vorangebracht, etwa beim Klimaschutz und dem Ausbau der Erneuerbaren. In Stuttgart stellen wir seit 15 Jahren den Ministerpräsidenten und Cem Özdemir hat jetzt den Wählerauftrag, diese Arbeit fortzusetzen. Das Ergebnis in Baden-Württemberg zeigt übrigens, dass in den letzten Tagen und Wochen richtig viel möglich ist. Auch in Rheinland-Pfalz wird es noch mal richtig spannend auf den letzten Metern.

Die Äußerungen von Spitzenkandidat Cem Özdemir zu Auto, Migration und Heizungsgesetz klangen manchmal mehr nach CSU als nach Grüne. Was macht es mit der Partei, wenn sich diese Positionen plötzlich auch in einem Koalitionsvertrag wiederfinden?

Die Grünen werden jetzt die Koalitionsverhandlungen führen und dann eine vernünftige Politik für Baden-Württemberg machen. Um die Partei muss man sich dabei keine Sorgen machen.

Die Grünen sind immer erfolgreicher, wenn sie einen Realo-Wahlkampf machen, heißt es gerade oft. Zugespitzt gefragt: Müssen die Grünen weniger links sein?

Nein, dieses Denken in links und Realo bringt uns nicht weiter. Viel wichtiger ist doch, gut zu regieren, Kandidaten zu haben, denen die Menschen vertrauen, die Interessen des Landes an die erste Stelle zu setzen und ambitioniert in den Zielen, aber pragmatisch in der Umsetzung zu sein. Und das machen wir in Rheinland-Pfalz seit 15 Jahren. Das kann man von der schwarz-roten Bundesregierung leider nicht behaupten, die regiert unambitioniert und chaotisch.

Naja, es geht schon auch darum, mit welchen Zielsetzungen man regiert und ob die links sind oder nicht.

Die Ziele sind abhängig davon, welche Herausforderungen man lösen muss. Und die sind in Rheinland-Pfalz halt andere als in Berlin oder Sachsen-Anhalt.

Die Union warnt seit einigen Wochen davor, dass Alexander Schweitzer am Ende ein rot-rot-grünes Bündnis schmieden könnte.

Das ist echt so abgedroschen. Das sagt die Union bei jeder Wahl.

Schließen Sie eine solche Koalition aus?

Ich schließe nichts aus unter Demokraten, sondern kämpfe für ein starkes grünes Ergebnis. Mich besorgt aber die Aussicht auf eine Regierung aus CDU und SPD. Wir sehen doch gerade im Bund, was dann passiert: Dann wird kein Problem gelöst, aber dafür werden Unmengen an Geld verballert. Große Koalitionen sind fleischgewordener Reformstau.

Welche Lehren ziehen Sie denn aus dem Wahlkampf Baden-Württemberg für den Endspurt Rheinland-Pfalz?

Wir müssen auf die Themen setzen, die die Menschen wirklich umtreiben. Katrin Eder tut das. Sie weiß: Das Leben muss bezahlbar bleiben, die Energiewende vorankommen, das Bildungssystem muss besser werden.

Ein Skandal-Video des CDU-Spitzenkandidaten Gordon Schnieder haben Sie nicht in der Schublade?

Nein, wir hatten und haben keine Videos in der Schublade. Weder in Baden-Württemberg noch in Rheinland-Pfalz.

Die erfolgreichste Wahlkampfveranstaltung der Grünen in Rheinland-Pfalz war eine Podcast-Aufzeichnung mit Robert Habeck. Wieso zieht er immer noch mehr als alle anderen aktiven Grünen-Politiker?

Weil Robert eine Menge für Deutschland vorangebracht und weitsichtige Politik gemacht hat: Die Lockerung der Schuldenbremse, der Industriestrompreis, das Geothermiegesetz – das sind alles Habeck-Vorschläge, für die er damals von der Union sehr hart angegangen wurde. Das alles setzen sie jetzt um – nur eben mit einer teuren Verzögerung. Ich bin mir sicher: Der Chemieindustrie würde es heute deutlich besser gehen, wenn die Union den Industriestrompreis nicht so lange bekämpft hätte.

Die Chemieindustrie in Rheinland-Pfalz beschwert sich vor allem über ein grünes Projekt, und das ist das Landesklimaschutzgesetz. Bis 2040 soll Rheinland-Pfalz klimaneutral sein. Wieso haben es die Grünen nicht geschafft, die Wirtschaft bei diesem Vorhaben mit ins Boot zu holen?

Klimaschutz und Erneuerbare machen uns unabhängiger. Diesen Weg beschreiten wir pragmatisch und dafür braucht es natürlich die Wirtschaft und ihre Innovationskraft. Das Ziel 2040 wird nicht leicht, aber es ist zu erreichen, wenn alle gemeinsam anpacken. Rheinland-Pfalz hat die besten Voraussetzungen dafür.

Sie glauben, dass das BASF-Stammwerk bis 2040 klimaneutral sein kann?

Wann die BASF klimaneutral produzieren kann, hängt nicht nur von den Landesgesetzen ab – zumal das Landesklimaschutzgesetz allein das Land zu Maßnahmen verpflichtet, nicht einzelne Unternehmen. Es hängt auch davon ab, wie die Weichen im Bund und in Europa gestellt werden. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, kann Rheinland-Pfalz bis 2040 Klimaneutralität erreichen – auch mit einem starken BASF-Standort in Ludwigshafen, den wir uns alle wünschen.

Tatsächlich hat das Stammwerk schon seit einigen Jahren starke Probleme, auch der Iran-Krieg trifft die BASF. Was schlagen Sie vor, um diesen Konzern und auch andere Unternehmen zu stärken?

Die verschiedenen Konfliktherde zeigen eindrücklich, dass fossile Energien keine stabile Grundlage für wirtschaftliches Handeln mehr sind. Das sehen Unternehmen genauso. Wir müssen unabhängiger werden von Öl und Gas. Der Industriestrompreis kann Preiseffekte nur abfedern. Wir brauchen eine vernünftige und bezahlbare Fortführung der Energiewende. Auch andere Standortfaktoren wie steigende Lohnnebenkosten, zu langsame Verfahren, ein Mangel an Digitalisierung und unfairer Wettbewerb aus China sind hier relevant. Wovor ich generell warne, sind aktionistische Hilfspakete, damit machen sich am Ende nur die Öl-Konzerne die Taschen voll.

Wollen Sie eine Übergewinnsteuer?

Unbedingt. Wer mit der Krise viel Geld verdient, sollte seinen Beitrag dazu leisten, dass das Leben auch für alle anderen bezahlbar bleibt.

Kritiker sagen: Zu kompliziert, zu bürokratisch, zu schwer umzusetzen.

Und ich sage: Man kann eine solche Steuer relativ bürokratiearm umsetzen. Es ist besser als es einfach laufen zu lassen.