Deutschlands Infrastruktur bröckelt. Damit Brücken tragfähig bleiben, braucht es viel Geld – egal woher. Und es braucht die Geduld der Bürger.

Die Lage ist hinreichend beschrieben: Die deutsche Verkehrsinfrastruktur braucht eine Generalüberholung. Der Modernisierungsstau hat sich über Jahrzehnte aufgebaut. Zigtausende Brücken an Straßen und entlang des Schienennetzes sind so marode, dass sie sehr schnell oder zumindest in naher Zukunft saniert werden müssen – nicht erst, wenn sie, wie in Ludwigshafen, von einem Tag auf den anderen gesperrt werden müssen, oder wie in Dresden zusammenbrechen.

Was es also braucht, ist ein gemeinsamer Kraftakt. Die Politiker auf allen Ebenen müssen ihren Fokus auf Sanierung legen – auch wenn es attraktiver ist, neue Straßen einweihen zu können. Woher die Milliarden zur Ertüchtigung kommen, ist zweitrangig. Ob hierfür, wie es die Grünen wünschen, die Schuldenbremse geschleift wird, oder auch privates Kapital in einen Fonds fließen kann, spielt für gebeutelte Autofahrer und für die Wirtschaft, der durch marode Infrastruktur jährlich Verluste in Milliardenhöhe entstehen, eine untergeordnete Rolle. Zentral ist: Es muss vorangehen, und zwar schnell.

Mehr Gleichmut und Akzeptanz

Dafür braucht es auch ein Umdenken vieler Bürgerinnen und Bürger. Natürlich ist es ärgerlich, wenn eine Baustelle die Pendelstrecke blockiert. Diese ist bei einer Sanierung aber deutlich schneller wieder abgebaut, als es bei einem kompletten Neubau der Fall ist. Mehr Gleichmut und Akzeptanz sind in den kommenden Jahren also gefragt.