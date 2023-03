Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Italien redet man seit Jahrzehnten von ihr, jetzt will die Regierung von Giorgia Meloni sie endlich bauen: Die Hängebrücke über die Meerenge von Messina. Viele Kalabrier und Sizilianer setzen große Hoffnungen in das Jahrhundertprojekt – aber namhafte Ingenieure halten den Bau für nicht realisierbar.

Ein Vormittag Mitte Dezember in Canitello in Südkalabrien: Die Wintersonne steht tief, aber das Thermometer zeigt immer noch milde 20 Grad an. Der Rentner und leidenschaftliche Angler