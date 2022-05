Boris Rhein ist begeisterter Rennradfahrer und waschechter Frankfurter. Als neuer hessischer Ministerpräsident ist der 50-Jährige auch ein Hoffnungsträger der CDU.

Boris Rhein galt schon in jungen Jahren als Überflieger der hessischen CDU. Bereits im Alter von 27 Jahren wurde der Jurist erstmals in den Landtag gewählt. Mit 38 Jahren übernahm Rhein das Amt des hessischen Innenministers. In diesem Amt war der als konservativ geltende Politiker umstritten. Er galt als Befürworter der Vorratsdatenspeicherung. Zudem sprach er sich für eine Verschärfung des Strafgesetzbuches aus, um Gewalt gegen die Polizei härter zu bestrafen.

Dass die Karriere des gebürtigen Frankfurters nicht fortwährend steil nach oben ging, lag ausgerechnet an den Wählern in seiner Heimatstadt: Bei der Stichwahl um den Frankfurter Oberbürgermeisterposten verlor Rhein 2012 in der Stichwahl überraschend gegen den SPD-Mann Peter Feldmann. In der ersten Wahlrunde hatte er noch die meisten Stimmen erreicht.

Danach galt er innerhalb der CDU als angeschlagen. „An der Niederlage hatte ich zu knabbern“, sagte Rhein Jahre später. Der zweifache Vater und begeisterte Rennradfahrer verschwand nach der Niederlage aber nicht in der politischen Versenkung. Im Jahr 2014 wurde Rhein zum Wissenschaftsminister in die schwarz-grüne Landesregierung berufen. Seit Januar 2019 ist er Präsident des hessischen Landtags.

Lockeres Auftreten

Zu seinem Antritt hatte der verheiratete Katholik angekündigt, in dem Amt auch politisch wirken zu wollen. Mit empathischen und ausdrucksstarken Reden im Parlament gegen Rassismus, rechtsextremistisches Gedankengut und Antisemitismus setzte der mittlerweile 50-Jährige dies um. In seiner Zeit als Landtagspräsident hat sich Rhein so Respekt nicht nur in den eigenen Reihen, sondern fraktionsübergreifend erarbeitet; das gilt als ein entscheidender Faktor dafür, dass er für die Nachfolge von Volker Bouffier als hessischer Ministerpräsident und künftiger CDU-Landesvorsitzender erkoren wurde. Als Vertrauter von Bouffier gilt Rhein nicht.

Boris Rhein tritt stets sehr eloquent auf, gerne auch mal mit lockeren und ironischen Bemerkungen. Er soll die hessischen Christdemokraten im anstehenden Landtagswahlkampf für die Stimmabgabe im Herbst nächsten Jahres anführen. Keine einfache Aufgabe: In einer aktuellen Umfrage lagen CDU und SPD in Hessen zuletzt gleichauf bei 24 Prozent. Auch der Koalitionspartner der CDU, die Grünen, hält sich die Option offen, mit einen eigenen Spitzenkandidaten anzutreten. Als aussichtsreichster Kandidat dafür gilt Vizeministerpräsident und Landeswirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.