Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stimmung in Bolivien ist heute noch so gespannt wie im Oktober 2019, als die Wiederwahl von Präsident Evo Morales von Betrugsvorwürfen überschattet wurde. Es folgten tagelange Straßenproteste und Auseinandersetzungen mit Toten und Verletzten. Schließlich trat Morales zurück und ging ins Exil. Jetzt wird sein Nachfolger gesucht.

Es war ein Auf und Ab in den vergangenen Wochen in Bolivien. Laut den Vorhersagen für die Präsidentenwahl am Sonntag gewinnt der linke Kandidat Luis Arce mal im ersten Wahlgang,