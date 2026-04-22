Sie räumten in Tschernobyl verstrahlte Trümmer auf, halfen bei der Evakuierung der Menschen. Andriy Kulish ist einer von denjenigen, die ihre Gesundheit opferten.

Kulish raucht Kette. In seiner kleinen Küche hält sich der Geruch von kalter Asche. „Mein Körper ist eine Ruine. Viel Schaden richtet da der Tabak nicht mehr an“, sagt der 67-Jährige mit einem trockenen Lachen. Andriy Kulish hat wache Augen, ein rundliches Gesicht. Die grauen Haare sind militärisch kurz geschoren. Steht der 67-Jährige auf, ist der Eindruck des rüstigen Seniors aber schnell verflogen. „Die Beine wollen nicht, wie ich will“, sagt er, während er sich mühsam und wackelig mit kleinsten Schritten vorwärts kämpft.

Vorbei am Küchenregal. Darin steht blau-gelb ein ukrainisches Fähnchen. Ziel ist das Schlafzimmer. Dort hängt seine Uniformjacke über einem Stuhl. Mit seinem Liquidatoren-Orden und der Verdienstmedaille der Armee auf dem Tarnmuster. Er steift sich die Jacke über. Mit viel Kraftaufwand kehrt er an den Küchentisch zurück. Die Jacke gehört zu ihm. Kulish ist Veteran. Über seine Oberlippe zieht sich ein breiter Schnurrbart. So wie bei dem Mann auf dem Bild, das auf seinem betagten Laptop zu sehen ist. Es zeigt den Ukrainer an seinem letzten Tag als Liquidator in Tschernobyl.

Liquidatoren sollten die Folgen des Reaktorunglücks vom 26. April 1986 eindämmen, die Strahlungsursache „liquidieren“. Bis zu 800.000 Menschen waren über die Jahre hinweg im Einsatz: Soldaten, Bauarbeiter für den Sarkophag, der den Reaktor einschließen sollte, Feuerwehrleute, Lkw-Fahrer, Hubschrauber-Piloten, Arbeiter. Dafür bezahlten sie oft mit ihrer Gesundheit, sogar mit ihrem Leben.

Es gibt kaum belastbare Daten, wie viele ehemalige Liquidatoren und andere Helfer an den Folgen der Verstrahlung gestorben oder schwer erkrankt sind. 2005 schätzte das Tschernobyl-Forum (darin vertreten unter anderem UN-Organisationen, IAEA, WHO, Russland, Belarus und die Ukraine), dass bis 4000 Todesfälle aufgrund der erhöhten Strahlendosen durch das Unglück zu befürchten sind. Der von Naturschützern unterstützte Torch-Report (Torch = The Other Report on Chernobyl) ging 2006 langfristig von bis zu 60.000 Toten aus. Exakt weiß es niemand.

Kulish will nicht genau wissen, wie es um ihn steht

Für Andriy Kulish sind sein eigenes Schicksal und das seiner Kameraden mehr als reine Zahlen. Er befürchtet, dass viele von ihnen nicht mehr am Leben oder schwer erkrankt sind. Grabgeld heißt im Ukrainischen umgangssprachlich die Rente, die beeinträchtigte Liquidatoren beziehen können und die höchstens knapp 250 Euro beträgt. Andriy Kulish könnte an Medikamenten-Programmen und spezieller ärztlicher Betreuung teilnehmen, „aber ich will lieber nicht wissen, wie es genau um mich steht. Solange ich halbwegs meine Medikamente berappen kann, sich die Schmerzen in Grenzen halten, bleibt das so“, meint er.

Schon Ende der 1990er Jahre ging es mit seiner Gesundheit schrittweise bergab, berichtet er. Er hatte zwei Schlaganfälle. Nerven seien angegriffen gewesen. „Probleme mit dem Kopf. Stück für Stück habe ich Kraft verloren“. Kulish ist keiner, der dauernd klagt, aber auf seinem Fensterbrett reiht sich ein halbes Dutzend Medikamenten-Packungen.

Für einen Augenblick herrscht Stille in der Küche. Der 67-Jährige sammelt sich, um die Worte für seinen letzten Einsatztag als Liquidator zu finden: Der Gang, der zum Dach des Reaktorblocks 3 führte, war dunkel, berichtet er. Der anschließende Reaktorblock 4 ist der havarierte Unglücksblock. Eine strahlende Ruine. Die Explosion hatte hochradioaktiven Schutt und Grafit auf das benachbarte Dach geschleudert, der weggeräumt werden musste. Kulish erinnert sich: Es war heiß und stickig, die Soldaten schnappten unter ihren Stoffmasken nach Luft. Ihre Reihe sei lang gewesen. Als Infanterie-Kommandant habe er seinen Soldaten eingebläut: „Wenn ihr an der Reihe seid. Rennt. Verliert keine Sekunde. Nehmt die Schaufel. Eine Schippe. Es darf nicht mehr als 45 Sekunden dauern.“ Kurz vor dem Einsatz habe er sich ein Messgerät geschnappt und sei damit für wenige Sekunden aufs Dach gelaufen: „Die Strahlung war so hoch, dass das Messgerät schlicht ausfiel“, berichtet der ehemalige Offizier.

Maximal 45 Sekunden auf dem Dach waren erlaubt

Er ist für 100 Mann verantwortlich, darunter blutjunge Rekruten. Der 27-Jährige muss kein Physiker sein, um zu verstehen, was dieser Einsatz bedeutet. „Meine Männer waren so jung. Viele hatten noch keine eigenen Kinder. Ich dagegen schon zwei. Ich wollte, dass sie bei diesem Kommando nicht völlig verstrahlt werden. Sie eines Tages noch eine gesunde Familie gründen können“, berichtet er. Also bittet er den befehlshabenden Nikolai Tarakanow, die Jüngsten auszusparen. „,Sind Sie Kommunist oder nicht, Genosse?’, hörte ich. Da wusste ich, es war vergebens“, erinnert sich Andriy Kulish. Dann kam der Einsatz. „Wir eilten aus dem Dunkel dem Licht entgegen. Auf dem Dach lagen Schaufeln bereit. Ich griff eine, schippte Graphit darauf, warf es hinab. Rannte mit meinen Männern zurück“.

Er kehrte schließlich ins Camp zurück, neun Kilometer vom Kraftwerk entfernt. Eigentlich sollte ein Einsatz nicht länger als drei Monate dauern, aber Kulish blieb viel länger. Es gab einfach nicht genug Offiziere. „Kaum im Camp zurück, übergab ich mich. Dann brach ich zusammen, verlor die Besinnung.“ Er wurde evakuiert. Am 12. September wachte er in einer Klinik in Kiew wieder auf. „Ich bekam zwei Blutwäschen. Ich konnte an einem Projekt mit experimentellen Medikamenten teilnehmen. Wir waren Versuchskaninchen, aber vermutlich haben die Medikamente uns das Leben gerettet“, erklärt er.

Dann klickt er auf seinem Laptop Schwarz-Weiß-Bilder durch, die er fast alle selbst gemacht hat. „Obwohl das streng verboten war“, fügt er hinzu. Ein Bild zeigt, wie er am Anfang seines Einsatzes am Ortsschild von Tschernobyl lehnt. „Da wurde es mir bewusst, hier passiert ein Stück Menschheitsgeschichte. Obwohl die Propaganda zu diesem Zeitpunkt noch alles herunterspielte“. Es folgt ein Foto, auf dem Fahrzeuge abgespritzt werden. „Wir haben Wasser mit gewöhnlichem Waschmittel gemischt. Dekontaminieren nannten sie das“, Kulish schüttelt den Kopf.

„Was mich traurig macht, ist, dass ich in meinem Zustand heute nicht mehr gegen die russischen Invasoren kämpfen kann. Ich bin gut ausgebildet“, sagt er. „Als die Russen 2022 Tschernobyl kurzzeitig einnahmen, hoffte ich nur, sie bekommen eine hohe Strahlung ab“, sagt Andriy Kulish. 2025 schlägt eine russische Drohne im Sarkophag über dem Reaktor 4 ein und reißt ein Loch in die Betondecke. „Was für ein Wahnsinn. Und dann ist da noch Saporischschja. Ich hoffe, dass es zu keiner Katastrophe im russisch besetzten Kernkraftwerk kommt“, fügt er hinzu.

Das Gespräch hat ihn müde gemacht. Es war eine anstrengende Zeitreise für ihn. „Aber es ist wichtig zu berichten, was passiert ist. Doch ich befürchte, nach diesem Gedenktag wird das Unglück von Tschernobyl völlig in Vergessenheit geraten. Wir haben in der Ukraine eine neue Katastrophe: Russlands Angriff auf unser Land.“ Einer seiner Söhne kämpft derzeit an der Front.