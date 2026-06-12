Die deutsche Nationalelf trifft auf Curaçao – und die Republik auf ihre Cocktailvergangenheit.

Jahrzehntelang schmorte Blue Curaçao auf der Ersatzbank der Cocktailkultur. Jetzt bringt ihn ausgerechnet die Fußball-WM zurück ins Spiel. Denn am Sonntag spielt das DFB-Team gegen Curaçao. Und während der Bundestrainer Videomaterial über den Außenseiter sichtet, suchen Barkeeper nach der staubigen blauen Flasche im Keller.

Blue Curaçao ist plötzlich wieder Gesprächsthema — weniger als Spirituose denn als kulturelle Erinnerung. Als flüssiges Neonlicht einer Epoche, in der Hotelbars noch Teppichboden hatten und Cocktails erst dann als Cocktails galten, wenn sie leuchteten wie das Scheibenwischwasser von Don Johnsons Ferrari.

Curaçao ist weit mehr als ein Likör

Dabei ist die Karibikinsel Curaçao weit mehr als die Heimat eines grellblauen Orangenlikörs. Sie gehört als autonomes Land zum Königreich der Niederlande, zählt rund 150.000 Einwohner und besitzt mit Willemstad eine Hauptstadt, deren pastellfarbene Kolonialhäuser heute zum Unesco-Weltkulturerbe gehören. Sportlich ist Curaçao bislang eher als Baseballnation aufgefallen.

Dass dort ein Likör erfunden wurde, verdanken wir einer kolonialen Pointe: Die Spanier scheiterten im 16. Jahrhundert beim Versuch, auf der Insel Bitterorangen anzubauen. Die Früchte wurden im karibischen Klima unbrauchbar, die Plantagen verfielen. Erst später entdeckte man, dass die Schalen der verwilderten Laraha-Orangen außergewöhnlich aromatisch waren. Der wichtigste Rohstoff des berühmtesten Inselprodukts entstand damit aus einem botanischen Irrtum. Wer später auf die Idee kam, den Likör blau zu färben, weiß niemand mehr.

Charles Schumann distanziert sich

In Deutschland kennt man Blue Curaçao vor allem in der ikonischen, sich nach oben verengenden Flasche des niederländischen Spirituosenherstellers Bols – und als Zutat für blaue Cocktails. Was vor allem an Charles Schumann liegt. Deutschlands berühmtester Barkeeper erfand Ende der Siebzigerjahre in München den „Swimming Pool“ – jene Mischung aus Rum, Wodka, Kokoscreme, Sahne, Ananassaft und einem Schuss Blue Curaçao, die später jede zweite Hotelbar zwischen Sylt und Sri Lanka servieren sollte.

Heute blickt Schumann mit milder Distanz auf seine Schöpfung. Der Mann, der später zum Hohepriester puristischer Cocktailkultur wurde, propagiert inzwischen klassische Drinks mit wenig Firlefanz. Der „Swimming Pool“ wirkt dagegen wie ein Relikt aus einer Ära, in der mehr grundsätzlich mehr war.