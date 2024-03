In der Migrationspolitik mäßigen sich die Ministerpräsidenten und der Kanzler im Ton. Das Thema soll den rechten Rand nicht weiter stärken.

Nimmt man die Dauer des Gesprächs mit dem Kanzler als Maßeinheit für Erfolg oder Misserfolg einer Ministerpräsidentenkonferenz, dann war das Treffen am Mittwoch ein echter Hit. Eine halbe Stunde vor dem angepeilten Ende überrumpelten die Länderchefs die an stundenlange Verhandlungen gewöhnten Medienvertreter mit einem gemeinsamen Statement. Und aus diesem ging hervor, dass sogar der Sprecher der unionsregierten Länder zufrieden schien.

Tatsächlich ging man nicht davon aus, dass die Länderchefs und der Kanzler weitreichende Beschlüsse fassen würden. Solche hatte es bereits im November gegeben, als es eine Einigung bei den Flüchtlingskosten gab, außerdem eine Verschärfung der Grenzkontrollen sowie die Begrenzung des Familiennachzugs, Leistungskürzungen und die Bezahlkarte für Asylbewerber beschlossen wurden. Die Regierung reklamiert nun für sich, vieles aus der November-Sitzung umgesetzt zu haben, manches sei noch in Vorbereitung. So weit, so erwartbar.

Das alte Thema Obergrenze

Insofern war das Treffen eher eine Inventur, auch wenn manche wie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer glaubten, mit der Forderung nach einer Obergrenze für Geflüchtete einen Punkt machen zu können. Doch Kretschmer wurde von seinen Parteifreunden eingehegt: Allzu sehr sollte man nicht am rechten Rand fischen, mahnten sie ihn. Das Thema will man vor den Wahlen lieber nicht skandalisieren.