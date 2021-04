Der Traum vom Ende des Hungers ist vorerst ausgeträumt. Als zweites ihrer 17 Entwicklungsziele hatten sich die Staaten dieser Erde vorgenommen, bis zum Jahr 2030 den Hunger ausgerottet zu haben. Stattdessen sieht es derzeit so aus, also ob die Anzahl der Menschen, die chronisch unterernährt sind, bis in zehn Jahren bei über 860 Millionen liegen wird.

Nach Jahrzehnten der Verbesserung hatte sich die weltweite Ernährungslage schon im vergangenen Jahr wieder verschlechtert, wofür Experten vor allem die Auswirkungen des Klimawandels verantwortlich machen. Doch nun scheint die Corona-Pandemie die Chancen auf den historischen Sieg über den Hunger endgültig zunichte gemacht zu haben. Vermutlich werden in diesem Jahr noch weit über 100 Millionen „chronisch Unterernährte“ zu den 690 Millionen Menschen hinzukommen, die bereits im Vorjahr Hunger leiden mussten. Das geht aus einem Bericht des „Global Network Against Food Crisis“ hervor, der jetzt veröffentlicht wurde.

Die Pandemie wirkte sich in Afrika – neben Südasien der Hunger-Hotspot dieser Welt – bisher zwar ausgesprochen glimpflich aus: Mit knapp 1,5 Millionen Infizierten und 35.000 Todesfällen kam der Kontinent bislang mit einem Fünftel der Zahlen der USA davon, obwohl er vier Mal so viele Einwohner hat.

Allerdings wird Afrika wie kein anderer Erdteil von den indirekten Folgen der Pandemie geplagt – von der Schließung der Grenzen, dem Zusammenbruch des Welthandels, den heimischen Lockdowns und dem Kollaps seiner Volkswirtschaften.

Am schlimmsten hat es städtische Slumbewohner erwischt, die ihren informellen Jobs als Straßenverkäufer oder Tagelöhner nicht mehr nachgehen konnten. Doch indirekt wurden auch viele Millionen Kleinbauern betroffen, denen die Märkte zusammenbrachen. Neben Corona habe Afrika noch gegen eine zweite Epidemie zu kämpfen, meint der Chef des Welternährungsprogramms, Mark Lowcock: Der Kontinent drohe von Hungersnöten „biblischen Ausmaßes“ heimgesucht zu werden.

Darunter befinden sich Staaten, die ohnehin unter politischen Wirren oder Naturkatastrophen leiden – wie die Demokratische Republik Kongo, der Sudan oder die Sahelzone. Mit 21,8 Millionen Bewohnern, die auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind, hat es den Kongo am schlimmsten erwischt. Dort stieg der Prozentsatz der akut betroffenen Bevölkerung von 26 im vergangenen Jahr auf heute 33 an. Fast sechs Millionen Kongolesen stufen die UN in ihre Kategorie 4 der Bedürftigen ein – nur noch eine Stufe von einer ausgemachten Hungersnot entfernt.