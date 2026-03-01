Mit Bill Clinton wurde erstmals ein Ex-Präsident gegen seinen Willen vom Kongress vorgeladen. Es geht um den Skandal um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

Der Theaterkomplex im wohlhabenden Örtchen Chappaqua nördlich von New York City ist ein schicker Bau, dessen vier weißgetünchte Pfeiler in einen geräumigen Saal führen. Dutzende Reporter warten zwischen großen Schneebergen am Freitag aber auf eine andere Art von Schauspiel: Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton sagte hier in seiner Heimatstadt fast sechs Stunden lang vor dem Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses zum Epstein-Skandal aus. Damit wurde er als erster US-Präsident der Geschichte gegen seinen Willen vom Kongress befragt.

Grund sind Clintons ehemals enge Beziehungen zum toten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Die Frage: Was wusste er über den Missbrauch Minderjähriger durch seinen ehemaligen Freund?

Skandal erschüttert über Parteigrenzen hinweg

Der 79-Jährige brachte die Antwort in seinem vorab veröffentlichten Eingangsstatement in einem Satz auf den Punkt: „Ich habe nichts gesehen und nichts falsch gemacht“. Einen Tag zuvor hatte seine Ehefrau, die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton, ihre Befragung als „parteipolitisches Theater“ bezeichnet.

Denn der Skandal um Epstein erschüttert Amerika über Parteigrenzen hinweg. Lange Zeit hatten führende Republikaner, allen voran der jetzige Präsident selbst, das Thema verschleppt und versucht, das breite Interesse in der Bevölkerung auszusitzen. Mit der Vorladung der Clintons unter Eid änderte das von den Konservativen dominierte Gremium nun seine Strategie und versuchte die Aufmerksamkeit auf Trumps politische Gegner zu richten.

Nicht, dass Bill Clintons Vorladung unbegründet wäre: Der frühere demokratische Präsident flog mindestens 16 Mal mit Epsteins Privatjet, wird in den kürzlich freigegebenen Akten zum Fall häufig genannt und ist auf Fotos zu sehen. Einige davon im Pool mit Personen, deren Gesichter geschwärzt sind. Mutmaßliche Opfer Epsteins. Strafrechtliche Vorwürfe gegen ihn gab es jedoch nie.

Clinton unter Druck

In der fast sechsstündigen Befragung beteuerte Clinton, nichts von Epsteins Verbrechen gewusst und den Kontakt lange vor dessen erstem Schuldbekenntnis in den Sexualstrafverfahren 2008 abgebrochen zu haben. „Selbst im Nachhinein betrachtet, habe ich nichts gesehen, was mir Anlass zum Nachdenken gegeben hätte. Wir sind nur deshalb hier, weil er es so lange so gut vor allen verheimlicht hat.“

Für viele Amerikaner ist der Fall Epstein längst zum Symbol einer abgehobenen Elite geworden, die sich über dem Gesetz wähnt. Auch Donald Trump zählte jahrelang zu Epsteins Freunden, was Fragen nach seinem Wissen und seiner Rolle aufwirft. Trump bestritt stets jedes Wissen über dessen Taten oder jegliches eigenes Fehlverhalten.

Neue Vorwürfe gegen Trump

Neue, bislang unbestätigte Vorwürfe sind jedoch brisant. Der demokratische Abgeordnete Ted Lieu aus Kalifornien sagte Anfang des Monats: „Diese Akten enthalten höchst verstörende Anschuldigungen, Donald Trump habe Kinder vergewaltigt und ihnen mit dem Tod gedroht“, so Lieu. Der Fokus auf die Clintons sei nur Ablenkung.

In den vergangenen Tagen berichteten NPR und die „New York Times“, dass in den Epstein-Akten offenbar zentrale FBI-Dokumente zu einer Frau fehlen, die 2019 angab, in den 1980er-Jahren als Minderjährige nicht nur von Jeffrey Epstein, sondern auch von Donald Trump sexuell missbraucht worden zu sein.

Bill Clinton sagte laut Manuskript am Ende seiner Befragung im Übrigen: „Amerika wurde auf dem Gedanken gegründet, dass niemand über dem Gesetz steht. Nicht einmal Präsidenten – insbesondere nicht Präsidenten.“